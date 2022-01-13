Рецепт щедрой кутьи на старый Новый год

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января. По традиции, вечером 13 января, помимо вареников, украинцы варили кутью, которую в народе называли Щедрой кутьей, сообщает Сегодня.

Ее заправляли смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты. Считалось, что чем богаче (приготовленная с большим количеством продуктов) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Щедрая кутья с коньяком и сливочным маслом

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной крупы

0,5 стакана мака

0,5 стакана грецких орехов

мед

50 г сливочного масла

1-2 ст.л. коньяка

0.5 – 1 стакан изюма

соль.

Способ приготовления: