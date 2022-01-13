Рецепт щедрой кутьи на старый Новый год

Рецепт щедрой кутьи на старый Новый год

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января. По традиции, вечером 13 января, помимо вареников, украинцы варили кутью, которую в народе называли Щедрой кутьей, сообщает Сегодня.

Ее заправляли смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты. Считалось, что чем богаче (приготовленная с большим количеством продуктов) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Щедрая кутья с коньяком и сливочным маслом

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеничной крупы
  • 0,5 стакана мака
  • 0,5 стакана грецких орехов
  • мед
  • 50 г сливочного масла
  • 1-2 ст.л. коньяка
  • 0.5 – 1 стакан изюма
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Замочите пшеничную крупу на ночь, если нет времени, то на 2 часа.
  2. Залейте ее водой в соотношении 1:2 (1 часть крупы, 2 части воды). Посолите и поставьте вариться на слабом огне примерно на час.
  3. Пока варится каша, замочите мак и изюм в кипятке. Порубите орехи и обжарьте их на сухой сковороде.
  4. Слейте воду с мака и изюма. Измельчите мак в блендере или разотрите вручную, чтобы он пустил молочко.
  5. Смешайте все ингредиенты. Добавьте сливочное масло, жидкий мед и коньяк.

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