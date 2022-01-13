Рецепт щедрой кутьи на старый Новый год
Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января. По традиции, вечером 13 января, помимо вареников, украинцы варили кутью, которую в народе называли Щедрой кутьей, сообщает Сегодня.
Ее заправляли смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты. Считалось, что чем богаче (приготовленная с большим количеством продуктов) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.
Щедрая кутья с коньяком и сливочным маслом
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной крупы
- 0,5 стакана мака
- 0,5 стакана грецких орехов
- мед
- 50 г сливочного масла
- 1-2 ст.л. коньяка
- 0.5 – 1 стакан изюма
- соль.
Способ приготовления:
- Замочите пшеничную крупу на ночь, если нет времени, то на 2 часа.
- Залейте ее водой в соотношении 1:2 (1 часть крупы, 2 части воды). Посолите и поставьте вариться на слабом огне примерно на час.
- Пока варится каша, замочите мак и изюм в кипятке. Порубите орехи и обжарьте их на сухой сковороде.
- Слейте воду с мака и изюма. Измельчите мак в блендере или разотрите вручную, чтобы он пустил молочко.
- Смешайте все ингредиенты. Добавьте сливочное масло, жидкий мед и коньяк.