Лучшие идеи обустройства балкона

Обустройство на балконе многофункциональной барной стойки позволяет преобразовать эту территорию, придать ей современное звучание и стильный вид. При подборе материала, конфигурации, габаритов можно проявить собственные творческие способности и ориентируясь на дизайнерские идеи, сообщает Дом мечты.

Плюсы и минусы балкона с барной стойкой

Приняв решение о размещении барной стойки на ограниченном пространстве балкона или лоджии, целесообразно проанализировать положительные стороны подобного предмета интерьера.

Преимущества

занимает небольшую площадь;

не потребует значительных финансовых затрат;

позволяет обустроить удобную обеденную зону для одного-двух человек;

обеспечивает хороший обзор окружающего внешнего пространства;

получает достаточное количество важного для позитивного настроения естественного света;

при качественной герметизации балконного остекления барную поверхность можно успешно использовать и в зимний сезон;

для усиления функциональности внизу можно оборудовать дополнительные места хранения;

удается задействовать стену над столешницей, разместив над ней цветочные кашпо, открытые полки.

Возможные недостатки

барная стойка на балконе не подойдет в роли обеденной зоны для семьи, в которой больше трех домочадцев;

потребуется защищать балконное остекление занавесками или жалюзи от солнца, особенно при южной ориентации;

из-за необходимости сидеть на высоких табуретах, барная стойка представляет неудобство маленьким детям;

посуда, хранящаяся на открытых полках, быстро загрязняется, покрываясь пылью.

Врианты расположения барной стойки на балконе

Для органичного размещения в балконном пространстве барной стойки предварительно необходимо оценить площадь этого помещения, вид остекления. На открытых балконах нецелесообразно монтировать подобный предмет мебели, так как он не будет выполнять основных функций, превратившись в полку.

Варианты расположения без сноса стены между балконом и смежной с ним комнаты:

У подоконника. Наиболее простым решением является расширение подоконника со стороны балкона. Если он деревянный, то можно продумать варианты крепления откидной барной поверхности. У торца. Вписывают небольшую столешницу к одной из боковых стен балкона. Устанавливают рядом два высоких стула. У внешней стены балкона. Неплохим решением будет монтаж легкой, открытой снизу, барной стойки на стене балкона ниже уровня внешних перил. При таком обустройстве открывается полноценный внешний обзор.

На заметку! Рационально вписывается в балконное пространство угловая барная столешница. Устанавливают ее, ориентируясь на критерий достижения наибольшего комфорта.

Материал для столешницы

Учитывая особенности внешней атмосферы, складывающейся объективно на балконе, подбирают прочный и устойчивый материал для столешницы, которая является наиболее важной деталью барной стойки. Несомненно, играет роль и такой критерий, как внешний декор изделия.

Потребуется хорошо закаленное толстое стекло с закрытыми защитной пленкой торцами. Этот материал, благодаря прозрачности, не загромождает пространство. Стекло хорошо моется и чистится. Великолепно смотрится витражный декор.

Наиболее долговечной является . При покрытии ее многослойным лаком более выпуклой становится характерная благородная текстура, которая сочетается с любыми видами отделки.

Используют как более дорогой натуральный камень. Так и не менее прочный и долговечный искусственный аналог. Каменная столешница придает ощущение статичности. При выполнении ее из интеллигентного мрамора, нарядного малахита, благородного гранита удается создавать определенное настроение.

Металл

Подбирают металлическую столешницу с защитой от коррозии и ржавчины. Такое изделие не повреждается под воздействием агрессивных жидкостей, ударных нагрузок, что обеспечивает его долговечность.

ДСП

Применяют для изготовления балконных барных стоек недорогие, но достаточно прочные древесно-стружечные плиты. Защитная пленка на их плоскостях представляет не только имитацию древесины, камня, но и имеет широкое многообразие цветовых и орнаментальных решений.

Очаровательную атмосферу позволяет создавать подсветка. Чаще применяют светодиодную ленту, которую монтируют по периметру столешницы. Если барная стойка витражная, то подсветку размещают снизу, создавая красочные переливы по всему балконному пространству.

Барная стойка, размещаемая на балконе, служит для домашнего мастера возможностью не только реализовать свой инновационный план, но и воплотить творческие замыслы. Пространство с установкой этого предмета мебели сразу преобразовывается, приобретает современное звучание, становится более комфортным и функциональным.