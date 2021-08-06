Зеленый чай: как правильно заваривать и пить

Культура чаепития предполагает строгое соблюдение многих тонкостей, особенно это касается зеленого чая. Можно ли дома организовать умиротворяющую чайную церемонию, насладиться вкусом и ароматом напитка, ощутить всю его пользу? Да, если заваривать зеленый чай, придерживаясь основных рекомендаций, знать, можно ли подсластить его сахаром и сколько необходимо листьев и воды, сообщает CupsTea.

Однозначного ответа на вопрос – как лучше приготовить зеленый чай – нет. Все зависит от сорта, рецепта и сопутствующих компонентов. Как правило, упаковку дополняют наклейкой с инструкцией.

Тем не менее, существуют общепринятые рекомендации, как приготовить не просто угощение, а эликсир молодости и здоровья. Ключевые факторы, которые отражаются на свойствах зеленого чая:

качество воды;

температура;

количество чайных листьев;

длительность заваривания.

Примечание: нельзя заваривать зеленый чай повторно прокипяченной водой.

Какой должна быть температура

При заваривании зеленого чая используют воду разной температуры, но главное правило – нельзя заливать чайные листья кипятком. Температура же зависит от выбранного сорта. Например, для Алишань улуна она будет 90°С, для Бай Мао Хоу рекомендуется 80-85°С, а для японского чая Кабусеча – 65-75°С. Среднее значение около 80°С, для базовых сортов 85°С.

Неправильно выбранная температура приведет к тому, что вкусовые качества ухудшатся, чай получится лишенным аромата и безвкусным.

Пропорции

Количество листового чая напрямую зависит от размера чаинок и желаемой насыщенности готового напитка. Если заварки будет много, то он получится слишком крепким с горьковато-вяжущим вкусом, а если мало, то его вкусоароматические свойства не раскроются.

В среднем, оптимальные пропорции – одна чайная ложка сушеных листочков на стакан воды или 2-3 г на каждую порцию (если заварник рассчитан на несколько чашек).

Продолжительность заваривания

Чем дольше заваривается листовой чай, тем сильнее будет горчить угощение, ситуацию не спасет любой подсластитель (сахар исключается).

Время первой заварки составляет 30 секунд с увеличением последующих на 5-10 секунд. В среднем же, на порцию составляет 1 минуту.

Не стоит ждать, что настой приобретет определенный цвет. У каждого сорта он разный. Например, Тай Пин Хоу Куй получается полупрозрачным с желтовато-зеленым оттенком, а настой Хуан Шань Мао Фэн – прозрачный светло-изумрудный.

Какая посуда необходима

Лучший выбор – посуда, которая долгое время удерживает тепло, например, керамическая или фарфоровая. Традиционная японская для чаепития выполнена из эмалированного чугуна. Стеклянная выглядит стильно и красиво, через нее можно наблюдать за процессом, как чаинки «танцуют», поднимаясь и опускаясь на дно.

Примечание: перед приготовлением напитка рекомендуется ополаскивать чайник кипятком, равномерно прогревая стенки. Также надо подготовить чашки или пиалы.

Процедура заваривания

Классический способ для базовых сортов:

Прогреть чайник (ополоснуть кипятком). Засыпать чайные листья (2-3 г на каждую порцию). Первую заварку рекомендуется слить буквально через 3-5 секунд, это промоет и увлажнит их. Наполнить чайник горячей водой 85°С. Выдержать 30 секунд и можно переливать угощение в чашки.

Разливают одинаковыми порциями, чтобы вкус в каждой кружке получился одинаковым. Не принято предлагать в качестве подсластителя сахар, вместо этого можно использовать сухофрукты или мед.

Примечание: если чайник не подготовить, и он будет холодный, то заварка прогреется неравномерно, напиток в нем быстро остынет и потеряет свои вкусовые качества.

Различают еще заваривание сверху и срединное. В первом случае, сухие листья засыпают в уже прогретую и наполненную емкость горячей водой. Способ подходит для приготовления Би Ло Чунь.

Срединное также применяют к высококачественным сортам зеленого чая (например, Хуан Шань Мао Фэн). В прогретую емкость насыпают заварку, заливают небольшим количеством горячей воды нужной температуры, так чтобы она лишь покрыла ее. Это делается для увлажнения листьев. Далее чайник наполняют до требуемого объема.

Сколько раз заваривать? Число повторных завариваний зависит от выбранного сорта. Если вы готовите напиток несколько раз, с каждым разом увеличивайте время приготовления на несколько секунд.

Как пить

Зеленый чай нельзя пить натощак. Лучшее время для чайной церемонии – за час до еды или через несколько часов после. Время употребления также зависит от сорта.

Иногда зеленый чай на ночь — причина разных нарушений сна. Некоторые сорта обладают освежающим и бодрящим эффектом. Пить их лучше утром или до обеда. Другие же помогут расслабиться после напряженного трудового дня, обрести покой и ясность мышления.

Чай должен быть качественным и свежим, и тогда он порадует красивым оттенком, приятным ароматом и восхитительным вкусом.