Какая польза Омега-3 для школьников

Детям все труднее сконцентрироваться на заданиях, а на хобби и подавно не остается сил, сообщает WoMo.

Кислоты Омега-3 не вырабатываются организмом человека, но без них мы не можем нормально функционировать. Благодаря исследованиям ученых мы знаем, что данные вещества положительно влияют на работу мозга и сердца, способствуют укреплению иммунитета. Именно поэтому продукты, их содержащие, должны присутствовать в детском меню.

Помочь детям преодолеть загруженность и упадок сил помогут старые добрые друзья: достаточная физическая активность, смена видов деятельности, время на неструктурированную еду, здоровое питание и небольшой трюк с рыбьим жиром. Не пугайтесь: речь о высокотехнологичном продукте, который вернет бодрость и концентрацию «расфокусированным» школьникам.

Он помогает наладить деятельность головного мозга и нервной системы. В итоге ребенку становится проще усваивать новые знания и навыки. Работа над «домашкой» будет проходить более мирно и продуктивно, если обеспечить организм достаточным количеством полиненасыщенных жирных кислот. Дело в том, что эти кислоты входят в состав клеток мозга, а потому могут влиять способность сосредотачиваться. Лишняя тревожность уйдет и ребенок станет более послушным и «управляемым».

Дополнительная нагрузка у школьников приходится на глаза, ведь они постоянно пишут, читают, смотрят видео, ну и компьютерные игры никто не отменял. Чтобы ребенок не «посадил» зрение, стоит включить в рацион полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые входят в состав сетчатки. Если их будет достаточно в организме, это поможет избежать миопии, и ребенку не придется мигрировать за первую парту.

Данные продукты Омега-3 заодно помогут сгладить перестройку организма во время переходного периода, который у некоторых ребят начинается с 12 лет.

Рыба или капсулы?

Чтобы получать необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот, морскую рыбу, в которой они содержатся, нужно употреблять хотя бы дважды в неделю. Но выбрать качественный продукт довольно сложно: покупая рыбу в супермаркете, мы не всегда знаем, в каких условиях она была выращена: в природной среде, где питалась планктоном и зелеными водорослями — источником Омега-3, или на ферме, где она просто не могла накопить достаточного количества Омега-3, так как питалась комбикормом. Но даже разобравшись со всеми этими тонкостями, можно столкнуться с главным препятствием в составлении правильного рациона — ребенок банально не любит рыбу и отказывается ее есть. Во всех трех случаях прием капсул с Омега-3 станет оптимальным решением.

Суточной нормы Омега-3 как таковой нет. Ее нужно принимать в зависимости от дефицита. У диетических добавок нет побочных эффектов, как и у морской рыбы, — это просто более удобная альтернатива.