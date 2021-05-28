Темные круги под глазами: как можно избавиться

Темные круги под глазами — косметический дефект, который женщины всячески стремятся замаскировать. Они в первую очередь свидетельствуют об усталости, но могут быть и проявлением заболеваний. Появление темных кругов под глазами традиционно связывают с бессонными ночами, сообщает Узнай за 60 секунд.

Но это далеко не единственная причина их возникновения. Кожа вокруг глаз самая тонкая, прозрачная. Поэтому кровеносные сосуды, расположенные под ней, становятся более заметными. Между носом, глазами и щеками расположена слезная борозда, она становится более выразительной с возрастом. Это связано с истончением жировой ткани в подкожном слое. Еще одной причиной могут быть структурные особенности лица.

Независимо от того, спала ты или нет, гуляла на свежем воздухе или сидела целый день в душном помещении, переела на ночь солёного или предпочла что-то диетическое, круги под глазами — твои постоянные спутники? Как можно убрать тёмные круги под глазами, если нужно быстро привести себя в порядок и отлично выглядеть?

На важный для многих вопрос отвечает врач-косметолог Виктория Стахурлова.