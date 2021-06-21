Существенно увеличить продолжительность жизни можно при помощи соблюдения определенных правил питания. Необходимо пересмотреть и рацион питания. Нутрициолог Марк Гилберт назвал главные правила питания для продления жизни, пишет Олег Никитин, Народные новости.

Нужно сократить потребление калорий, так как низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от рака, диабета и болезни Альцгеймера, сообщил нутрициолог .

По его словам, не менее важным в организме является баланс витамина D. Количество его содержания в организме обратно пропорционально риску смерти.

"Витамин D связан с иммунитетом и помогает Т-клеточному иммунному ответу", — пояснил Марк Гилберт

Для сохранения продолжительности жизни необходимо включить в рацион ягоды. Они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Кроме того, для снижения риска диабета, по словам медика, необходимо регулярно пить зеленый чай.

В борьбе с онкологическими заболеваниями может помочь чай с имбирем. Также такой напиток снижает в организме уровень холестерина и обладает мощными противоопухолевыми свойствами. Кроме того, сомнолог рассказал о влиянии сна на иммунитет. Именно сон отвечает за здоровье, красоту и долголетие человека.