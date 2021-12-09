Морская капуста: полезные свойства и противопоказания
Морская капуста, полезная, съедобная водоросль. Она относится к классу бурых морских водорослей, которые отличаются богатым набором полезных микроэлементов и питательных веществ. Водоросли выцеживают из морской воды, а затем перерабатывают в приемлемую для человеческого организма форму, сообщает 8gdp.by.
Что входит в состав морской капусты?
- полный набор макро- и микроэлементов таких как фосфор, натрий, железо, магний, йод.
- все витамины из группы B, а также в большом количестве E, A, C и D. Причем витаминов и микроэлементов в морской капусте в несколько раз больше, чем в обычной.
- природные энтеросорбенты под названием «Альгинаты». Они предназначены для избавления организма от токсинов, ионов, радионуклидов и болезнетворных бактерий.
- стерины, которые препятствуют скапливанию излишком холестерина и разжижают кровь, тем самым уменьшая тромбообразование сосудов.
- органически связанная форма йода, которая поддерживает баланс данного элемента в организме.
- пищевые волокна, они же пектины, помогающие налаживать работу пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.
- жирные кислоты, предотвращающие появление атеросклероза в старости.
- белки и самые полезные для организма аминокислоты.
- полисахариды высокомолекулярного типа, которые приводят в норму обмен веществ, следят за уровнем холестерина, баланса воды и соли, не дают образоваться тромбам в крови.
Полезные свойства морской капусты
Морская капуста применяется при лечении следующих заболеваний:
- заболевания щитовидной железы
- профилактика онкологии
- способствует очищению организма
- авитаминоз
- анемия
- ожирение
- запоры
- улучшает обмен веществ
- иммуностимулирующее действие
- антисклеротическое действие
- снижает плохой холестерин
- снижает тромбообразование
- улучшает память
- помогает бороться со стрессом, упадком сил, депрессией
- повышает либидо
Настой из сухой ламинарии можно использовать от затяжного стресса. За счёт богатого бромом и витаминами группы В состава морская капуста успокаивает и приводит нервную систему в норму. Ламинария благоприятно воздействует на ЦНС, делает работоспособность организма выше, делает человека сильнее умственно и физически.
Полезные свойства морской капусты используют для профилактики и дополнительного лечебного средства при артериосклерозе. Если вы включите морскую капусту в свое ежедневное меню, то избыток холестерина перестанет откладываться на стенках сосудов и станет выводиться из организма. Кроме того, ламинария содержит в своем составе такое полезное вещество как ламинин, которое имеет способность нормализовать кровяное давление. Не зря морскую капусту признали одним из самых полезных продуктов для продления молодости и долголетия.
Морскую капусту применяют как эффективное средства избавления от ангины, и как хорошее средство для укрепления иммунитета.
Кому нельзя употреблять морскую капусту?
Ламинария не показана тем, у кого аллергия на йод. Её не рекомендуется есть и принимать в порошковом виде беременным, страдающим крапивницей, ринитом, угревыми сыпями, фурункулёзом. К числу людей, которым нельзя есть морскую капусту, относятся страдающие нефритом, туберкулёзом, болезнями желудка и кишечника в острой стадии, геморроем, нефрозом и любыми другими заболеваниями почек.
Как употреблять морскую капусту
В профилактических и лечебных целях достаточно съедать в день 2 чайной ложки сухой морской капусты. Вы можете пить из нее настои, добавлять ее как полезную приправу (вместо соли) в супы, соусы, салаты, овощные пюре, предварительно перемолов ее в муку.
Не рекомендуется брать маринованную и консервированную морскую капусту – в ней содержатся вредные для здоровья добавки, это вызывает сомнение в ее полезных свойствах. Поэтому покупайте сушёную ламинарию, которая всегда продается в аптеках. Она бывает в виде пластин, брикетов, измельченная, а также в виде порошка. При ее изготовлении было только извлечена влага, а все ценные витамины и микроэлементы сохранились полностью.
Как морская капуста помогает похудеть?
Ценная водоросль – весьма низкокалорийный, диетический продукт, в 100 г ее содержится всего 5,4 ккал. Она способствует похудению, заполняя желудок и вызывая чувство насыщенности. Кроме того, она поглощает жидкости и заполняет кишечник, расщепляет жировые клетки. Все это дает возможность успешно ее использовать для снижения лишнего веса и в борьбе с целлюлитом.