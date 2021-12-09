Морская капуста: полезные свойства и противопоказания

Морская капуста, полезная, съедобная водоросль. Она относится к классу бурых морских водорослей, которые отличаются богатым набором полезных микроэлементов и питательных веществ. Водоросли выцеживают из морской воды, а затем перерабатывают в приемлемую для человеческого организма форму, сообщает 8gdp.by.

Что входит в состав морской капусты?

полный набор макро- и микроэлементов таких как фосфор, натрий, железо, магний, йод.

все витамины из группы B, а также в большом количестве E, A, C и D. Причем витаминов и микроэлементов в морской капусте в несколько раз больше, чем в обычной.

природные энтеросорбенты под названием «Альгинаты». Они предназначены для избавления организма от токсинов, ионов, радионуклидов и болезнетворных бактерий.

стерины, которые препятствуют скапливанию излишком холестерина и разжижают кровь, тем самым уменьшая тромбообразование сосудов.

органически связанная форма йода, которая поддерживает баланс данного элемента в организме.

пищевые волокна, они же пектины, помогающие налаживать работу пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.

жирные кислоты, предотвращающие появление атеросклероза в старости.

белки и самые полезные для организма аминокислоты.

полисахариды высокомолекулярного типа, которые приводят в норму обмен веществ, следят за уровнем холестерина, баланса воды и соли, не дают образоваться тромбам в крови.

Полезные свойства морской капусты

Морская капуста применяется при лечении следующих заболеваний:

заболевания щитовидной железы

профилактика онкологии

способствует очищению организма

авитаминоз

анемия

ожирение

запоры

улучшает обмен веществ

иммуностимулирующее действие

антисклеротическое действие

снижает плохой холестерин

снижает тромбообразование

улучшает память

помогает бороться со стрессом, упадком сил, депрессией

повышает либидо

Настой из сухой ламинарии можно использовать от затяжного стресса. За счёт богатого бромом и витаминами группы В состава морская капуста успокаивает и приводит нервную систему в норму. Ламинария благоприятно воздействует на ЦНС, делает работоспособность организма выше, делает человека сильнее умственно и физически.

Полезные свойства морской капусты используют для профилактики и дополнительного лечебного средства при артериосклерозе. Если вы включите морскую капусту в свое ежедневное меню, то избыток холестерина перестанет откладываться на стенках сосудов и станет выводиться из организма. Кроме того, ламинария содержит в своем составе такое полезное вещество как ламинин, которое имеет способность нормализовать кровяное давление. Не зря морскую капусту признали одним из самых полезных продуктов для продления молодости и долголетия.

Морскую капусту применяют как эффективное средства избавления от ангины, и как хорошее средство для укрепления иммунитета.

Кому нельзя употреблять морскую капусту?

Ламинария не показана тем, у кого аллергия на йод. Её не рекомендуется есть и принимать в порошковом виде беременным, страдающим крапивницей, ринитом, угревыми сыпями, фурункулёзом. К числу людей, которым нельзя есть морскую капусту, относятся страдающие нефритом, туберкулёзом, болезнями желудка и кишечника в острой стадии, геморроем, нефрозом и любыми другими заболеваниями почек.

Как употреблять морскую капусту

В профилактических и лечебных целях достаточно съедать в день 2 чайной ложки сухой морской капусты. Вы можете пить из нее настои, добавлять ее как полезную приправу (вместо соли) в супы, соусы, салаты, овощные пюре, предварительно перемолов ее в муку.

Не рекомендуется брать маринованную и консервированную морскую капусту – в ней содержатся вредные для здоровья добавки, это вызывает сомнение в ее полезных свойствах. Поэтому покупайте сушёную ламинарию, которая всегда продается в аптеках. Она бывает в виде пластин, брикетов, измельченная, а также в виде порошка. При ее изготовлении было только извлечена влага, а все ценные витамины и микроэлементы сохранились полностью.

Как морская капуста помогает похудеть?

Ценная водоросль – весьма низкокалорийный, диетический продукт, в 100 г ее содержится всего 5,4 ккал. Она способствует похудению, заполняя желудок и вызывая чувство насыщенности. Кроме того, она поглощает жидкости и заполняет кишечник, расщепляет жировые клетки. Все это дает возможность успешно ее использовать для снижения лишнего веса и в борьбе с целлюлитом.