Печень и желчный пузырь: о чем говорит боль

Болезнь служит сигналом тревоги, она с высокой точностью передает то, что происходит внутри нас и дает интересные рекомендации на будущее. Болезнь сознательно или нет представляет собой констатацию поражения или неспособности понять, согласиться, даже просто ощутить внутренний разлад, сообщает Econet.

Чем дольше живет в нас напряженность, которую нужно устранить, тем она сильнее и тем острее болезнь «нуждается» в том, чтобы быть глубокой и серьезной.

Печень

Это крайне сложный и многозначный орган. Он – самый крупный в человеческом теле и играет главную роль в пищеварении, секретируя желчь, а также обеспечивает еще один очень важный процесс: фильтрацию крови. Печень влияет на состав крови и ее качество как на питательном, так и на иммунном уровне (защита, заживление, хранение и т. д.). То есть она отвечает за ее текстуру, состав, вибрационный уровень, «окраску».

Между прочим, ее двойная роль подтверждается тем фактом, что она получает двойное кровяное питание: одно – через печеночную артерию, которая насыщает ее кислородом, а другое – через воротную вену, транспортирующую к ней питательные вещества, усвоенные тонким кишечником.

Заболевания печени

Проблемы с печенью тоже служат признаком того, что нам трудно «переварить» что-то в нашей жизни, но здесь, в отличие от желудка, есть один тонкий нюанс. Главная эмоция, которая ассоциируется с печенью, – это гнев. Напряжение и страдания в этом органе намекают, что нашим обычным и несдержанным способом реакции на жизненные передряги является гнев.

Каждый раз, когда мы «решаем» наши проблемы с внешним миром, кричим и приходим в страшное раздражение, мы мобилизуем всю энергию печени и таким образом всякий раз отнимаем у нее много энергии, необходимой ей для своей работы. Тогда этот орган заявляет о себе, переставая правильно исполнять свою роль в пищеварении. Однако бывает наоборот, когда слишком часто подавляемый или постоянно сдерживаемый внутри гнев уплотняет энергию печени с риском вылиться в более серьезные патологии (цирроз, кисты, рак).

Боли в печени также могут рассказать, как трудно мы переживаем или принимаем свои чувства, эмоции или чувства и эмоции других людей, которые они нам возвращают. В большой степени от печени зависит наш образ в собственных глазах или в глазах других людей. От его восприятия зависит наша жизнерадостность и то, что мы обретаем благодаря той роли, которую играет печень в фильтрации и питании крови. Итак, напряжения в печени могут означать, что наша жизнерадостность находится под угрозой из-за пережитого и из-за внутренней горечи по отношению к внешнему миру, который не признает нас так, как нам хотелось бы. Нас мучает чувство вины.

Печень принимает большое участие в работе иммунной системы и, в частности, в формировании приобретенного иммунитета – иммунитета, обогащенного опытом организма. Однако чувство вины вынуждает нас оправдываться и защищаться. Оно мобилизует наши энергии психологической защиты, а многочисленные приступы гнева служат признаком и выражением страха, не находящего иного средства защиты.

Если такая стратегия применяется часто, то она ослабляет энергию печени, а затем желчного пузыря, которые страдают.

Желчный пузырь

Он работает в связке с печенью, из которой он собирает и концентрирует желчь. Он перераспределяет ее в тонкий кишечник, как раз на выходе из желудка. Выделение желчи позволяет гармонично продолжаться процессу пищеварения, в частности перевариванию жирных продуктов. В случае дисфункции говорят о плохом пищеварении.

Заболевания желчного пузыря

Принимая участие в физическом переваривании продуктов питания, он играет роль, аналогичную психологическому перевариванию событий. В народе о часто раздражающемся человеке говорят, что он «желчный». Но эти беспокойства всегда связаны с небезразличным нам существом (с самим собой или с другим человеком). Боли в желчном пузыре говорят о том, что нам трудно справиться с чувствами и прояснить их.

«Признают ли меня другие?», «Любят ли меня за то, что я делаю и представляю собой?» – вот вопросы, о которых свидетельствует напряжение в желчном пузыре, как и бурные приступы гнева, сопровождающие неприятные выпады, особенно если человек считает их несправедливыми по отношению к себе.

Боли в желчном пузыре могут означать, что наше понимание истины или справедливости не совсем ясно, либо мы склонны к крайностям и готовы принуждать, использовать других людей или манипулировать ими (разумеется, всегда находя для этого веские причины).