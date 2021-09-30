Стресс и депрессия: как повысить дофамин

Дофамин относят к так называемым «гормонам радости». Он вызывает чувство удовольствия, а при его нехватке могут развиваться серьезные болезни…, сообщает Клубер.

Знаете ли вы, что в мозге есть химические вещества, благодаря которым нам радостно и хорошо, даже если вокруг ничего особенного и не происходит? Одно из самых важных и определяющих — это гормон и нейромедиатор дофамин (также известный как «химическое вещество вознаграждения мозга»).

Согласно последним исследованиям, это вещество создаёт необыкновенно приятное ощущение предвкушения радости. Дофамин вырабатывается во время положительного, по субъективному представлению человека, опыта — к примеру: приёма вкусной пищи, физической близости, даже воспоминаний о каких-то приятных вещах или событиях.

А вот снижение уровня дофамина действует прямо противоположно: человек испытывает депрессию, всё воспринимает исключительно в чёрном цвете, печален и уныл.

Естественно, что было бы здорово принимать таблетки с этим волшебным дофамином, словно витамины, чтобы жить красочно и радоваться, но, зачем? Существуют природные и совсем несложные способы увеличения уровня «гормона радости» (хотя эксперты утверждают, что такое название дофамина является не совсем корректным). Что самое замечательное — все они бесплатные и не требуют приёма лекарственных препаратов.

1. Физические упражнения.

Ещё никто не придумал ничего лучшего для хорошего настроения, чем физическая активность. Во время выполнения физических упражнений значительно повышается уровень эндорфинов, серотонина и дофамина. Плюс — вы укрепляете мышцы, поддерживаете прекрасную физическую форму и избавляетесь от стресса.

Чем лучше и эффективнее заниматься? А вот это уже не имеет ни малейшего значения. Главное — не лежать на диване перед телевизором. Бег, плаванье, игра в теннис, баскетбол, занятия в тренажёрном зале, утренняя зарядка, — работает абсолютно всё!

2. Отказ от курения и употребления алкоголя.

Любая зависимость — это путь в никуда. Хотя и алкоголь, и курение, и наркотики могут на какой-то период времени создать иллюзию прилива удовольствия, но очень скоро — эффект меняется на прямо противоположный. В конечном итоге ваш базовый уровень дофамина настолько снижается, что даже для того, чтобы пребывать хотя бы в ровном настроении (речь даже не идёт о радости или ощущении счастья) — требуется всё больше и больше стимуляторов.

Поэтому старайтесь избегать любых зависимостей. Даже таких «невинных» как курение. Все зависимости убивают — это лишь вопрос времени. Поэтому избегайте их, как огня. В жизни существует масса интересных вещей, которые приносят радость и умиротворение. Ищите то, что любите, то, что интересно, главное — подальше от алкоголя, наркотиков и сигарет.

3. Детоксикация организма.

В последнее время появилась мода на «детокс» или очищение организма от накопленных токсинов — как в процессе его функционирования, так и из-за несбалансированного питания, приёма различных лекарств, а также из-за загрязнения окружающей среды. Считается, что для того, чтобы не болеть и чувствовать себя здоровыми, эти токсины следует периодически удалять из организма с помощью специальной диеты и процедур.

Однако мало кто знает, что токсины негативно влияют не только на физическое состояние. Оказывается, токсины и нездоровые бактерии могут снижать, а то и вовсе прекращать выработку дофамина в организме.

4. Употребление продуктов, содержащих тирозин.

Тирозин — это одна из 20-ти аминокислот, которые входят в состав белков. Кроме того, он являетсяодним из самых важных компонентов для производства дофамина. Поэтому старайтесь употреблять в пищу как можно больше миндаля, бананов, темного шоколада и зелёного чая.

При дефиците тирозина развивается депрессия, апатия. Также наблюдаются снижение артериального давления, чувство постоянной усталости, вялость, набор веса, снижение физической и умственной активности.

5. Музыка.

Это невероятно, но прослушивание любимых мелодий также способствует выработке дофамина. Поэтому не сидите в тишине: включайте радио, проигрывайте любимые мелодии, а если ещё и играете на каком-то музыкальном инструменте — вообще прекрасно.

Радости слишком много не бывает — так что слушайте, музицируйте, пойте, наслаждайтесь!

6. Планируйте свой день.

Ничто не вносит столько хаоса и дисбаланса в нашу жизнь как беспорядок: дома, на рабочем месте, и в голове. Поэтому старайтесь максимально организовать и планировать свой день. Записывайте текущие задачи в ежедневник, отмечайте, что удалось выполнить, а что — переносите на завтра, а то и вовсе можно проигнорировать.

Каждый раз, когда вы ставите «галочку» напротив запланированного задания — уровень дофамина обязательно поднимается. Таким образом вы достигаете двух целей одновременно: становитесь более организованными и продуктивными, а также чувствуете прилив радости и удовлетворение.

7. Творчество.

Занятие творчеством, тем, что вас вдохновляет и воодушевляет, также способствует выбросу дофамина. Хорошая новость состоит в том, что для этого вовсе не обязательно писать роман или создавать картину-шедевр. Это может быть написание письма другу, пение под караоке, танцы и прочее.

8. Делайте то, что у вас лучше всего получается.

Главное — это настроиться на успех. Вспомните случаи, когда вы достигли замечательных успехов в чём-то. Сомневались, не верили, а всё получилось и — как нельзя лучше. Визуально ещё раз «прокрутите» это в голове. Настройтесь на то, что задуманное — также исполнится.

Наш мозг обожает достижения и успех. Одно лишь воспоминание об этом (или даже визуализация будущих успехов) вызывает резкое увеличение уровня дофамина.

9. Употребление в пищу природных добавок.

Существует ряд продуктов, которые способствуют выработке дофамина. Происходит это благодаря тому, что они содержат специальные вещества, способствующие хорошему настроению. Употребляйте их как можно чаще. Это куркума (содержит куркумин), Гинкго Билоба, масло орегано, продукты питания с высоким содержанием магния (авокадо, зелень, бобовые, орехи и семечки).

10. Медитация.

Медитация, занятия йогой не требуют ни каких-то особых затрат времени, ни денег на абонементы в спортивных центрах. Тихая комната, коврик, специальный настрой, — и вы уже отвлекаетесь от тревожных мыслей и повышаете уровень дофамина.

Медитация — один из самых эффективных способов борьбы со стрессом. Каких-то 10 минут в день — и вы уже спокойные, умиротворённые и «заряженные» дофамином!