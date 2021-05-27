Продукты для профилактики онкологии

Какие шесть продуктов питания, которые защищают наш иммунитет и помогают в борьбе с онкологией? Намного проще своевременно принимать меры, чем лечить сразу серьезную болезнь, сообщает Healthwaters.

Список полезных продуктов, которые помогут снизить риск заболеваний.

1. Чеснок. Он содержит соединения, предохраняющие от рака, особенно от таких его разновидностей, как рак кожи, толстой кишки и легких.

2. Брокколи . Также обычная, цветная и брюссельская капуста. Содержат сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди и другие виды рака. Вероятно, для вредных клеток содержащееся в капусте вещество изотиоцианат оказывается токсичным. При этом оно никак не влияет на нормальные клетки.

3. Цельные зерна. Содержат различные противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены. Употребление злаков и цельнозерновых продуктов в больших количествах может снизить риск развития рака толстой кишки.

4. Зелень с темными листьями. Богатый источник каратиноидов. Они удаляют из организма опасные радикалы, не позволяя тем спровоцировать возникновение рака.

5. Виноград (или красное вино). Содержит ресвератрол, который считается сильным антиоксидантом, способным предотвратить повреждение клеток.

6. Цитрусовые. Грейпфруты содержат монотерпены, которые помогают снизить риск развития рака всех видов, выводя канцерогенные вещества из организма. Некоторые лабораторные исследования также показали, что грейпфруты могут препятствовать развитию рака молочной железы. Апельсины и лимоны содержат лимонен, стимулирующий работу иммунных клеток (например лимфоцитов), которые уничтожают раковые клетки.