Вся правда о рафинированном масле

Считается, что растительное масло полезно. Нерафинированное масло хорошо в салате, а на рафинированном нужно готовить еду, сообщает Ecology.

Считается, что рафинированное масло лучше для жарки и приготовления кулинарных изделий, в том числе потому, что такое масло не склонно создавать вредные трансжиры в процессе температурного воздействия.

На нерафинированном масле жарить продукты не стоит. В процессе нагревания оно теряет полезные свойства и окисляется.

А теперь без эмоций и только факты: речь пойдёт о рафинированном масле.

Способ изготовления:

1. Экстракция. Сейчас семечку никто не отжимает. Сырьё заливают экстрагентом-растворителем, например, гексаном. Несмотря на всё выпаривание - гексан в масле остаётся.

2. Рафинация. От чего очищают? От всех полезных веществ, ради которых имеет смысл выращивать семечки на масло: лецитин, хлорофилл, витамин Е и минералы.

3. Очищение. Воздействие щелочным раствором - едким натром.

4. Обесцвечивание. Диатомовой землёй. Или водяным паром под вакуумом.

5. Фильтрация. Тут масло теряет каротин и другие остатки полезных веществ.

6. Дезодорирование. Дезодорацию проводят в вакууме острым паром. Процесс продолжается 45 мин, температура масла на выходе +230 °С. Демаргаринизация (Разделение рафинированного масла на твердую и жидкую фракцию охлаждением).

И вот это разливают по бутылкам и называют маслом.