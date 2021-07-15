Изношенные доллары и евро: как и кому их можно сдать

Украинские банки отказываются принимать у людей изношенные и поврежденные иностранные банкноты, сообщает Страна.ua.

Нацбанк сообщил об этом во внутреннем документе (№50-0006/6961) банкам и подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях, а о "многочисленных жалобах".﻿ Потому и потребовал от подопечных принять меры: перестать отказывать людям и начать правильно обрабатывать ветхие доллары и евро.

Кстати, в НБУ сделали выговор не только банкам, но и небанковским финучреждениям. То есть и финансовым компаниям (с выносными обменниками) в том числе: выдачей им лицензий и регулированием деятельности с недавних пор занимается Нацбанк, потому может ставить на вид. Регулятор потребовал от финансистов безукоризненного исполнения его постановлений и положений.

Они прописывают ситуацию с изношенными и поврежденными иностранными банкнотами (для инвалюты есть специальные правила, которые отличаются от гривневых).

Финучреждение обязано сделать три вещи, когда человек принес в банк или небанковский обменник заграничную банкноту, чтобы сдать:

Провести обмен иностранной банкноты на гривну после ее проверки на подлинность (у отдельных структур есть услуга по обмену одной иностранной купюры на другую иностранную), если она не изношенная/поврежденная или не подозрительная, то есть не похожа на подделку.

Взять купюру на инкассо, если она ветхая/изношенная/поврежденная - то есть отправить в свой банк-корреспондент за границу и обменять там. После чего вернуть украинцу новенькую банкноту. По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции - до 24 месяцев.

Сдать иностранную наличность на исследование в Нацбанк, если она будет вызывать подозрения на подделку. Регулятор проведет свою экспертизу, по результатам которой возможны два варианта: если валюта подлинная - должен произойти обмен, на котором настаивал клиент, если она окажется фальшивкой - будут привлечены правоохранительные органы и человеку придется давать объяснения, где он ее взял. Подделка будет изъята без каких-либо компенсаций.

Не каждая немного поврежденная иностранная купюра может быть автоматически отсеяна банком и приниматься только на инкассо. Чтобы банки не злоупотребляли своими правами, НБУ в телеграмме №50-0006/6961 четко перечислил признаки, по которым финучреждения обязаны принимать банкноты, не являющиеся изношенными.

Признаки эти следующие:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм2;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждая;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

Это все считается незначительными повреждениями, с которыми банки обязаны проводить валютообмен.

От Нацбанка удалось получить несколько примеров валютных купюр, которые точно отнесут к ветхим/изношенным и обмена которых придется долго дожидаться.

Конечно, люди не любят сдавать банкноты на инкассо по двум причинам:

обычно эта услуга стоит недешево - 10% номинала, то есть при сдаче 100 долларов или 100 евро человеку обменяют на гривну только 90, а остальное уйдет на комиссии финансистов;

процедура инкассо может длиться не один месяц: банк заберет валюту сейчас, а гривну придется дожидаться долгие месяцы. Нацбанк указал максимальный срок - аж до 2 лет. Хотя на практике все может быть быстрее.

Надо сказать финансисты тоже не любят возиться с поврежденными иностранными банкнотами. Потому между ними и клиентами и возникают трения или даже конфликты, когда людям срочно нужны деньги. Однако, как четко заявил Нацбанк в вышеупомянутом документе, людям не могут безосновательно отказывать в валютообмене (если купюра не фальшивая).

"Напрямую вывозом ветхой валюты занимаются лишь несколько банков в Украине. Для них услуга еще как-то может быть рентабельной за счет объема. Но для тех финучреждений, которые не имеют прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, это крайне громоздкая и зачастую убыточная процедура. Нужно как-то аккумулировать такую наличность, оформить документы, отвезти уполномоченному банку. А затем ждать, когда тот выполнит свою часть работы, которая подразумевает физический вывоз банкнот в Европу. Особенно сложная ситуация с небанковскими обменниками", - объяснил все процедурные нюансы советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

С ветхой/изношенной/поврежденной гривной нет таких сложностей, как с иностранной валютой. Ведь эмитируется она в нашей стране, ее обязан принимать наш Нацбанк. Проверит наличку на подлинность, и, если окажется, что она не фальшивая, - должен сразу обменять на новенькие банкноты. А иностранные деньги нужно возить за границу, поскольку мы не страна-эмитент.

"На практике процедура инкассо занимает от месяца до 2-х при условии, что человек обратился в банк, который оказывает услугу напрямую. Обозначить срок точнее невозможно, поскольку банк не отвозит банкноты поштучно - вначале собирается минимальная партия, а уж затем ее самолетом переправляют банку-корреспонденту, который и принимает окончательное решение", - объяснил Невмержицкий.

Людям, у которых оказались поврежденные/изношенные иностранные деньги и которые не хотят терять на комиссии обычно дают один совет - дождаться поездки за границу и потратить их там. На многих курортах, например, в Турции или Египте, проще относятся к изношенным банкнотам, чем в Украине, и спокойно примут их к оплате.

Другой совет - постараться впихнуть заношенную валюту в платежный терминал. То есть избежать личного контакта с кассиром. Недавно Нацбанк разрешил банкам и небанковским финучреждениям проводить обмен наличной инвалюты на безналичную гривну. А по ходу выяснилось, что некоторые банки оказывали эту услугу и до того, хотя и не рекламировали.

То есть можно вставить наличный доллар в терминал Приватбанка и зачислить на свой карточный счет гривну. Произойдет автоматическая конвертация по текущему курсу банка. В Приватбанке неофициально признали, что их купюроприемники в платежных терминалах, которые принимают инвалюту, до сих пор не научились отличать ветхие доллары и евро от нормальных. Потому люди пользуются этой возможностью, и банк ничего не может с этим сделать.

"Клиенты не хотят сдавать изношенные доллары и евро на инкассо и платить за это 10% суммы, потому часто суют ветхие иностранные банкноты в наши терминалы. А те их принимают. Перенастроить купюроприемники на другую работу не удается. Так что в итоге проблема перекладывается на наши плечи", - признали в Приватбанке на правах анонимности.

Главное, чтобы инвалюта была подлинной, фальшивки терминалы будут возвращать. Потому-то людей и призывают всегда проверять купюры, попадающие им в руки. Кстати, специалисты уверяют, что среди ветхих денег нередко попадают поддельные. Их в Украину стали активнее привозить из-за границы.