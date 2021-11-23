Цинк для мужчин: потребность и влияние на организм

Исследования говорят о том, что бедное цинком питание снижает уровень тестостерона у мужчин на 75% в течение 20 недель. Поскольку в организме мужчины цинк концентрируется преимущественно в простате, мышцах, печени и поджелудочной железе — он напрямую влияет на их работу. В частности, при нехватке цинка страдает иммунитет, а также нарушается выработка половых гормонов, сообщает Фитсевен.

Ученые напоминают, что цинк входит в состав более 400 ферментов, а его нехватка в рационе способна комплексным образом нарушать метаболизм.

Кроме этого, цинк (ровно как и магний) необходим мужчинам для выработки спермы и ряда гормонов — прежде всего, тестостерона, инсулина и гормона роста. Нехватка цинка связана с ухудшением качества спермы и нарушениями деятельности простаты.

Особенную важность употребление дневной нормы цинка несет для мальчиков-подростков — в их случае дефицит способен нарушать процессы роста тела. Помимо прочего, силовые тренировки и активная сексуальная жизнь повышают потребности организма в минерале.

Суточные нормы

Рекомендуемая норма употребления цинка для мужчин составляет 10-15 мг в сутки — а суммарно в организме запасается до 2 г этого вещества. Поскольку в 50 мл спермы содержится до 10 мг цинка, частые эякуляции повышают потребность в минерале. Кроме этого, цинк теряется при порезах и кровотечениях.

Симптомы острого дефицита — ухудшение качества волос и ногтей, нарушения памяти, депрессия, снижение остроты зрения, раздражительность и утомляемость. Возможно развитие аллергий, уменьшение массы тела и снижение уровня выработки инсулина

Влияние на тестостерон и потенцию

Строго говоря, не существует прямой связи между уровнем тестостерона, либидо и способностью поддерживать эрекцию. Другими словами, хотя цинк необходим мужчинам для выработки спермы и синтеза половых гормонов, само по себе его употребление не повышает потенцию.

Как поднять тестостерон?

Магний, селен и цинк — ключевые минералы для поддержания здорового уровня тестостерона. При этом магний — второй по концентрации минерал в клетках организма. Он необходим для здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы, а так же для работы мышц.

Нехватка магния в рационе (по статистике, лишь 30% людей получает дневную норму этого минерала) ведет к уменьшению мышечной массы и снижению тестостерона. Влияние дефицита на организм усиливается после достижения 40 лет — особенно при низком уровне физической активности.

Цинк в продуктах питания

Цинк — достаточно распространенный минерал. Больше всего его содержится в морепродуктах, различных семенах и печени животных. Для покрытия суточной нормы достаточно двух-трех устриц или шести крупных креветок — либо 200-300 г говяжьей печени.

Содержащийся в растительных продуктах цинк усваивается хуже. Для покрытия дневной нормы понадобятся 100 г тыквенных семечек или 200-250 семечек подсолнуха. Кроме этого, цинк есть в чечевице — в этом случае необходимая для здоровья норма подразумевает ежедневное употребление 200 г крупы.

Содержание цинка в продуктах:

Продукт Содержание цинка на 100 г Процент от дневной нормы Тыквенные семечки 10 мг 90% Семена подсолнечника 4-5 мг 40-45% Миндаль 3-4 мг 30-40% Говяжья печень 4 мг 40% Говяжье мясо 3-8 мг 30-80% Куриное мясо 1-4 мг 10-40% Чечевица 5 мг 50% Арахис 4 мг 40% Соевые бобы 3 мг 30% Твердый сыр 3-4 мг 30-40% Овес 4 мг 40% Пшеница 3 мг 30% Бурый рис 1 мг 10% Ростки бамбука 1 мг 10% Большинство овощей 0.3-0.5 мг 3-4% Большинство фруктов 0.15-0.05 мг 1%

Цинк — минерал, важный для работы мужской половой системы. Он необходим для выработки спермы, а также для синтеза тестостерона и гормона роста. Нехватка цинка в рационе связана с нарушением функций либидо — включая проблемы с потенцией.