Цинк для мужчин: потребность и влияние на организм
Исследования говорят о том, что бедное цинком питание снижает уровень тестостерона у мужчин на 75% в течение 20 недель. Поскольку в организме мужчины цинк концентрируется преимущественно в простате, мышцах, печени и поджелудочной железе — он напрямую влияет на их работу. В частности, при нехватке цинка страдает иммунитет, а также нарушается выработка половых гормонов, сообщает Фитсевен.
Ученые напоминают, что цинк входит в состав более 400 ферментов, а его нехватка в рационе способна комплексным образом нарушать метаболизм.
Кроме этого, цинк (ровно как и магний) необходим мужчинам для выработки спермы и ряда гормонов — прежде всего, тестостерона, инсулина и гормона роста. Нехватка цинка связана с ухудшением качества спермы и нарушениями деятельности простаты.
Особенную важность употребление дневной нормы цинка несет для мальчиков-подростков — в их случае дефицит способен нарушать процессы роста тела. Помимо прочего, силовые тренировки и активная сексуальная жизнь повышают потребности организма в минерале.
Суточные нормы
Рекомендуемая норма употребления цинка для мужчин составляет 10-15 мг в сутки — а суммарно в организме запасается до 2 г этого вещества. Поскольку в 50 мл спермы содержится до 10 мг цинка, частые эякуляции повышают потребность в минерале. Кроме этого, цинк теряется при порезах и кровотечениях.
Симптомы острого дефицита — ухудшение качества волос и ногтей, нарушения памяти, депрессия, снижение остроты зрения, раздражительность и утомляемость. Возможно развитие аллергий, уменьшение массы тела и снижение уровня выработки инсулина
Влияние на тестостерон и потенцию
Строго говоря, не существует прямой связи между уровнем тестостерона, либидо и способностью поддерживать эрекцию. Другими словами, хотя цинк необходим мужчинам для выработки спермы и синтеза половых гормонов, само по себе его употребление не повышает потенцию.
Как поднять тестостерон?
Магний, селен и цинк — ключевые минералы для поддержания здорового уровня тестостерона. При этом магний — второй по концентрации минерал в клетках организма. Он необходим для здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы, а так же для работы мышц.
Нехватка магния в рационе (по статистике, лишь 30% людей получает дневную норму этого минерала) ведет к уменьшению мышечной массы и снижению тестостерона. Влияние дефицита на организм усиливается после достижения 40 лет — особенно при низком уровне физической активности.
Цинк в продуктах питания
Цинк — достаточно распространенный минерал. Больше всего его содержится в морепродуктах, различных семенах и печени животных. Для покрытия суточной нормы достаточно двух-трех устриц или шести крупных креветок — либо 200-300 г говяжьей печени.
Содержащийся в растительных продуктах цинк усваивается хуже. Для покрытия дневной нормы понадобятся 100 г тыквенных семечек или 200-250 семечек подсолнуха. Кроме этого, цинк есть в чечевице — в этом случае необходимая для здоровья норма подразумевает ежедневное употребление 200 г крупы.
Содержание цинка в продуктах:
|Продукт
|Содержание цинка на 100 г
|Процент от дневной нормы
|Тыквенные семечки
|10 мг
|90%
|Семена подсолнечника
|4-5 мг
|40-45%
|Миндаль
|3-4 мг
|30-40%
|Говяжья печень
|4 мг
|40%
|Говяжье мясо
|3-8 мг
|30-80%
|Куриное мясо
|1-4 мг
|10-40%
|Чечевица
|5 мг
|50%
|Арахис
|4 мг
|40%
|Соевые бобы
|3 мг
|30%
|Твердый сыр
|3-4 мг
|30-40%
|Овес
|4 мг
|40%
|Пшеница
|3 мг
|30%
|Бурый рис
|1 мг
|10%
|Ростки бамбука
|1 мг
|10%
|Большинство овощей
|0.3-0.5 мг
|3-4%
|Большинство фруктов
|0.15-0.05 мг
|1%
Цинк — минерал, важный для работы мужской половой системы. Он необходим для выработки спермы, а также для синтеза тестостерона и гормона роста. Нехватка цинка в рационе связана с нарушением функций либидо — включая проблемы с потенцией.