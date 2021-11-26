Как стресс влияет на ваш кишечник

Устойчивость к стрессу у разных людей весьма различается. Сильное воздействие стресса производит возникновение психосоматических реакций только в том случае, если организм не может реагировать адекватно на конкретный стрессовый фактор, сообщает RifeyTV.

Если длительность стрессового фактора превышает ресурсы организма, то наступает нервное истощение, повышенная потливость, чувство слабости, так называемый синдром хронической усталости, обостряются хронические заболевания.