Что нужно знать о герпесе: симптомы и лечение

Согласно статистическим данным, практически все население земного шара заражено вирусной инфекцией – простой герпес или простуда на губах. Но явные симптомы – в виде серозных пузырьков, заполненных прозрачной жидкостью, бывают не всегда. Почему так случается, сообщает Econet.

У практически здорового человека, защитные силы ослабевают проявления заболевания. Но с ослаблением иммунитета болезнь начинает прогрессировать, и возникают явные признаки герпеса.

Почему снижается противогерпесный иммунитет

Вот основные причины:

инфекционные и вирусные заболевания;

частые переохлаждения организма;

стрессовые ситуации;

гормональные нарушения (например, при беременности);

повреждения защитных свойств слизистых оболочек, являющихся естественным барьером для проникновения болезнетворных бактерий.

Благодаря наличию антирецепторов, вирус герпеса проникает в эпителиальные ткани. Он наносит поражения кожным покровам, разрушает слизистую оболочку, поражает ЦНС и вегетативную нервную систему, печень, ткани сосудов и клетки крови. Простой герпес может соединяться с генами человека и провоцировать возникновение злокачественных новообразований.

Виды герпеса

Всего имеется несколько видов вирусных возбудителей герпеса. Им свойственны высокая жизнеспособность, быстрота распространения, определенные участки для появления и скрытность.

1. Герпевирус альфа. К нему относятся вирусы простого герпеса 1 и 2 типа, и Варицелла-Зостер – вирусы ветряной оспы и опоясывающего лишая. Чаще локализуется в корешках спинномозговых нервов, ганглиях тройничного нерва. Заболевание сопровождается болями и дискомфортом в позвоночнике, лицевой и шейной зоне, в участках и органах, куда отходят нервные окончания.

2. Герпевирус гамма. Включает вирус человека восьмого типа и Эпштейна-Барр. Возбудитель, проникая в человека, повреждает клетки крови и вмешивается в процесс апоптоза (разрушения серьезно поврежденной клетки, которое контролируется организмом). Тем самым, гамма герпес наносит серьезный вред иммунной системе.

3. Герпевирус бета. Вирус бета вызывает меньшие дегенеративные процессы в клетках и тканях организма, отличается более продолжительным сроком деления, и пожизненным выживанием в зараженном человеке. Заболевание протекает скрытно и бессимптомно в железах и органах хозяина. Возбудитель может спровоцировать дегенеративные нарушения в период внутриутробного развития плода, в детском и взрослом возрасте. Это наиболее характерно для организма, неспособного частично или полностью осуществить иммунную защиту. Заболевание протекает вяло, в течение многих лет.

4. Герпевирусы человека 6 и 7, и цитомегаловирус. Эти вирусы имеют паразитический характер. Они проникают в клетки костномозгового происхождения и лимфоциты. Нарушают первичную иммунную реакцию организма, которая распознает чужеродный вирус и устраняет его. Опасен тем, что при его возникновении организм человека перестает реагировать также и на другие возбудители, что помогает развитию сопутствующих заболеваний.

5. Герпевирусы человека 6А и 6В. В 2012 году, эти возбудители были классифицированы, как самостоятельные виды. Герпес 6В может проникать в центральную нервную систему и вызывать ее поражения, провоцировать развитие энцефалита, детской розеолы (острого инфекционного детского заболевания).

Возбудители простого герпеса по-разному реагируют на лечебные мероприятия, в том числе и на чувствительность к интерферонам. Некоторые поддаются лечению, к которому другие оказывают стойкую сопротивляемость.

Основные возбудители герпеса

Зараженность вирусами простого герпеса это проблема всего мира. Несколько миллиардов человек являются носителями типов 1 и 2 герпеса (орофациальный и генитальный). Следует знать, что один и тоже тип вируса может локализоваться на различных участках человеческого тела. Например, генитальный возбудитель может вызвать сыпь в лицевой области, а лабиальный (простуда на губах), поразить слизистую оболочку половых органов.

Есть данные, что только около у 4% всех зараженных герпесом на органах репродукции, установлен правильный диагноз и назначено эффективное лечение. Генитальный вирус представляет угрозу для дальнейшего здоровья и жизнедеятельности ребенка, так как возможно, что до 98% женщин в мире являются носителями того или иного типа.

Диагностические методы

Цепная реакция полимеразы – это простой и доступный способ, в основе которого находится способ многократного создания копий части ДНК вируса и его идентификации. Помогает выявить возбудителя, даже при ничтожном его количестве в крови пациента. Для исследования может использоваться любой биологический материал больного, обычно берут соскобы из уретры, но велика вероятность загрязненности ДНК другого человека.

Сейчас существует способ реакции полимеразы в режиме реального времени. Исследование ведется при помощи высокотехнологичного оборудования. Биоматериал обрабатывают специальным реагентом, под воздействием которого патогены начинают флюоресцировать, что позволяет быстро их обнаружить. НО концентрация их в крови должна быть достаточно высокой.

Анализ иммуноферментов – с его помощью устанавливают наличие возбудителя не только по анализу соскоба из мочевого канала (так как выделения патогена не происходят постоянно), но и по исследованию крови. Способ помогает установить не только наличие антител в крови, но и подсчитать их концентрацию. С помощью этого метода устанавливают фазу течения заболевания.

Воздействие простого герпеса на организм

Возбудитель воздействует угнетающе на защитные силы организма:

повреждает лимфоциты, тканевые фагоциты и другие иммунные клетки;

угнетает естественную микрофлору;

препятствует идентификации патогенов лимфоцитами, понижает их деятельность в качестве основного противовирусного защитника;

белковые компоненты вируса не дают включаться защите от иммунодепрессии.

Как лечить герпес

Важно! Если герпетические высыпания беспокоят чаще 3-5 раз в году, обязательно обратитесь к врачу. Часто вирус просто активируется во время снижения иммунитета, например, после переохлаждения. В таком случае достаточно устранить симптомы и поднять уровень защитных сил организма. Но если высыпания появляются часто и без видимых причин, медицинское обследование обязательно.

Чаще всего для борьбы с вирусным герпесом применяют препарат Ацикловир. Его активные компоненты проникают в инфицированные клетки, препятствуют процессу деления и размножения. Ацикловир помогает иммунному аппарату бороться с возбудителем. Препарат не оказывает отрицательного воздействия на генную структуру самой клетки и не является мутагеном. Но он не всегда эффективен для возбудителей других типов герпеса, а на некоторые не действует совсем.

Побочные реакции:

головокружения и головные боли;

аллергия на компоненты;

расстройства пищеварительного тракта.

Во время лечения строго запрещается принимать алкогольные напитки.

Многие применяют для устранения высыпаний, зеленку или йод. Но прижигания не помогают искоренять причину болезни, и не влияют на ее распространение, но зато вызывают ожоги и повреждения слизистой оболочки, которые позволят вирусу распространяться еще быстрее. Рекомендуется применять антисептик, который не содержит спиртовой основы. Его следует осторожно нанести на очаги высыпания только ватной палочкой, вначале – по краям покраснения, только потом место изъязвления. Это необходимо, чтобы не перенести возбудителей вируса на другие участки кожи.

Если герпесные высыпания часто повторяются, то применяют комплексную терапию, в состав которой, кроме противовирусных препаратов, используют средства, стимулирующие иммунную систему и общеукрепляющие лекарства.

На ранних этапах заболевания, хорошо зарекомендовало себя витаминотерапия. Витамины группы В и С, быстро устраняют неприятные проявления. Витамин Е быстро снимает болевой синдром и ускоряет рубцевание и исчезновение изъязвлений. Масляный раствор наносится на области поражения на 15 минут. В течение получаса боль утихнет.

Домашние средства от проявлений герпеса:

чтобы уменьшить зуд – следует прикладывать лед (держать около 10 минут), через три часа можно повторить;

хорошо помогает устранить неприятные симптомы масло лаванды или аптечной ромашки;

красноту быстро удаляет приложенная на несколько минут ватка, смоченная валокордином.

Питание при герпесе

Быстрее справиться с заболеванием поможет правильное питание. Следует включить в рацион продукты, в которых имеется повышенное содержание лизина: мяса, яиц, молочных продуктов, картофеля и ростков пшеницы.

Не рекомендуются продукты, содержащие аргинин: изюм, шоколад, арахис. Кроме этого, необходимо соблюдать правильный кислотно-щелочной баланс – в питании должны присутствовать, как мясные блюда с повышенным содержанием аминокислот, так и фрукты, бобовые и плоды, преимущественно состоящие из природных щелочей.