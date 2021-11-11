Зачем для здоровья нужно пить воду с лимоном

Вы когда-нибудь думали о том чтобы пить лимон с водой? Многие люди удивляются, узнав, что теплая вода с лимоном невероятно полезна. Итак, что лучше, пить теплую воду с лимоном или холодную воду с лимоном, сообщает Greatpicture.

У любого из этих вариантов есть свои преимущества, но исследования показали, что теплый напиток — лучший выбор из двух имеющихся. Исследователи обнаружили, что пары горячей жидкости ускоряют движение носовой слизи через носовые полости. Аромат лимонной воды на ваших вкусовых рецепторах также активизирует отток слизи.

Наконец, лучше пить теплую воду вместо холодной, потому что теплая жидкость заставляет жидкости двигаться, особенно когда вы боретесь с респираторной инфекцией. Итак, начало дня с чашки теплой лимонной воды кажется лучшим выбором из двух. Какова лучшая температура для теплого напитка? Согласно одному исследованию, горячие или теплые напитки должны иметь диапазон от 70 до 80 градусов. Хотя некоторые исследователи посчитали это слишком теплым, рекомендовали пить жидкости не выше 50-60 градусов.

Вот преимущества ежедневного употребления теплой воды с лимонным соком:

1. Снижает холестерин

Лимоны богаты лимонной кислотой, витамином С и полифенолами. Полифенолы борются с усталостью и снижают содержание жира в крови, называемого липидами. Один из известных липидов называется холестерином. Высокие липиды образуются в Вашей крови, когда Вы едите много жирной пищи. Но такие заболевания, как сахарный диабет, гипотиреоз, алкоголизм, заболевания печени и стресс также могут повысить уровень липидов в Вашей крови. Употребляя теплую лимонную воду, Вы можете снизить уровень холестерина естественным путем без побочных эффектов. Это одновременно и здоровый, и вкусный способ начать день, одновременно становясь здоровее.

2. Улучшает флору кишечника.

То же исследование также показало, что лимонный сок изменяет среду кишечника, позволяя процветать полезным кишечным бактериям. Теплая вода с лимоном способствует пищеварению и улучшает общее состояние кишечника. Здоровый кишечник означает, что у вас будет меньше вздутия живота и газов. Когда ваш пищеварительный тракт работает должным образом, вы почувствуете себя лучше и получите больше энергии.

3. Помогает мышцам и уменьшает воспаление

Питье теплой воды с лимоном замедляет сокращение мышечной ткани и помогает улучшить движения. Исследования также показали, что если у вас есть пожизненная привычка включать лимонный сок в свой рацион, вы уменьшаете воспаление в организме. Воспаление может повредить ваши артерии, суставы и органы.

4. Уменьшает вероятность образования камней в почках

Большое количество людей, страдает от того что у них есть камни в почках. У мужчин это происходит чаще, чем женщины. Камни в почках приносят очень много боли, и если их не удалить, они могут повредить почки. Очень важно поддерживать водный баланс, чтобы предотвратить образование камней в почках или, если они у вас уже есть, помочь организму вывести их из почек.

Недавние исследования показали, что употребление соков на основе цитрусовых, таких как лимонный сок, прерывает образование камней в почках, всего лишь пол стакана лимонного сока в день в теплой воде увеличивает содержание цитрата в моче, чтобы уменьшить образование камней в почках.

5. Помогает избавиться от простуды

Лимонный сок богат витамином С. Употребление теплого лимонного сока при простуде или инфекции носовых пазух укрепляет иммунную систему вашего организма, поэтому вы быстрее чувствуете себя лучше. Теплая вода с лимоном также может уменьшить заложенность носа, разжижая излишки слизи в носовой полости. Вы будете дышать более естественно. Одно исследование показало, что регулярное употребление дополнительного витамина С, содержащегося в лимонном соке, может сократить продолжительность простуды, уменьшить симптомы простуды и предотвратить ее повторное возникновение.

6. Успокаивает нервную систему

Теплая вода с лимоном — прекрасный способ начать свой день. Его успокаивающий цитрусовый аромат бодрит и успокаивает ваш разум и тело. Исследования показали, что запах фруктов юдзу, лимонно-цитрусовых, обнаруженных в Японии, снимает стресс и снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Вы чувствуете себя более бодрым, сосредоточенным.

7. Избавляет от запора

Кислота в теплой лимонной воде стимулирует вашу пищеварительную систему. С возрастом уровень кислот в кишечнике снижается. Добавление теплой лимонной воды в ваш распорядок дня дает вашему кишечнику дополнительный импульс, необходимый для облегчения общих проблем с пищеварением, таких как запор. Лимон также содержит клетчатку в виде пектина, которая также помогает регулировать работу пищеварительной системы.

8. Сохраняет водный баланс

Ежедневное употребление теплой воды с лимоном помогает поддерживать водный баланс. В среднем взрослый человек должен выпивать около полутора литров. Вода, соки и фрукты также помогают избежать обезвоживания. Жидкости выводят бактерии из нашего мочевого пузыря, помогают сердцу и мозгу. Гидратация также поможет вашей мышечной ткани и коже.

9. Помогает похудеть

Ежедневное употребление теплой воды с лимоном может стимулировать обмен веществ. Хороший обмен веществ помогает избавиться от лишнего веса. Лимонный сок с низким содержанием жира и калорий. Поскольку в нем нет кофеина, у вас не будет нервозности, которую можно получить от слишком большого количества кофе. Питье теплой воды с лимоном в течение всего дня также поможет вам не есть много еды, потому что вы почувствуете сытость.

10. Улучшает дыхание

Лимонный сок естественным образом убивает запахи. После еды выпейте кружку теплой воды с лимоном, чтобы улучшить пищеварение и избавиться от нежелательного запаха изо рта. Лимоны стимулируют слюноотделение, устраняя сухость во рту, виновницу неприятного запаха изо рта. Лимонный сок также убивает бактерии, которые могут расти во рту или на языке.

Когда вы пьете лимонную воду в начале дня, вы укрепляете свое здоровье. Попробуйте пить теплую воду с лимоном в течение пары недель, и вы удивитесь, увидев улучшенную энергию, улучшенное пищеварение и более мягкую кожу. Со временем боль в мышцах уменьшится. Лимоны источают успокаивающий аромат, который гарантированно успокоит ваш разум и поможет вам сохранять спокойствие. Теплая вода с лимоном может быть секретом для вас, чтобы выглядеть моложе и чувствовать себя лучше.