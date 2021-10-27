Яблоки помогают справиться с гипертонией

Всем известно, что яблоко - очень полезный фрукт. Но при этом, оказывается, яблочная кожура содержит больше необходимых для здоровья человека химических элементов, чем мякоть этих фруктов, сообщает UkrMedia.

Как показали ученые из Сельскохозяйственного колледжа в канадской провинции Новая Шотландия, эти вещества, в частности, нормализуют артериальное давление.

Ученые предложили двум группам людей, страдающих артериальной гипертензией, каждый день есть яблоки. Участники эксперимента из первой группы употребляли очищенные фрукты, а с другой - с кожурой.

В результате выяснилось, что яблоки в обоих случаях помогают справиться с гипертонией, но результат будет лучше, если яблоки не очищать от кожуры.