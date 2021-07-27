Какая рыба полезна для человека при повышенном холестерине
Какая рыба самая полезная для человека при повышенном холестерине, интересует многих людей. Чтобы улучшить самочувствие больного, ему рекомендуют переходить на правильное питание, которое исключает продукты с высоким уровнем калорийности. Рыбу, которая является основой такой диеты можно употреблять любую, но есть несколько нюансов, сообщает UkrMedia.
В чем заключаются полезные свойства рыбы для людей, страдающих атеросклерозом
Известно, что через повышенный холестерин в результате появляются атеросклеротические «бляшки», процесс образования которых известный как атеросклероз. Следует заметить, что в любой рыбе есть холестерин, однако в жирных сортах лососевых его меньше, в отличие от простых белых морских обитателей, таких как скумбрия. Употребление рыбных блюд полезно всем людям - и здоровым, и больным.
Морские жители имеют большую ценность, в отличие от пресноводных. Употреблять рыбные блюда при высоком холестерине полезно, потому что:
- Рыба богата белками и аминокислотами. Она является прекрасной альтернативой промышленной курицы, полезная ценность которой весьма сомнительна. Рыба усваивается на 95% и переваривается гораздо быстрее, в отличие от мясных блюд.
- Благодаря жиру, представленным полиненасыщенными жирными кислотами, улучшается выработка полезных жирных элементов в печени, которые помогают очистить кровь от плохого холестерина. Если употреблять рыбные блюда постоянно, то риск возникновения ишемии снижается.
- Полезные вещества, включая фосфор, йод и бром, помогают нормализовать работу сердца и обменных процессов.
- Витамины, которыми богата любая рыба, помогают улучшить зрение, нормализовать обменный процесс и продлить жизнь. В ней также присутствует витамин Е, необходимый для снижения холестерина.
Кроме этого, рыба богата минеральными элементами, включая калий, фтор, фосфор, магний, а также жирными кислотами омега-3, витаминами группы D, B. При наличии повышенного уровня холестерина человек в сутки не должна принимать более 300 мг пищи с холестерином.
Какая рыба является полезной при атеросклерозе
Можно употреблять даже ту рыбу, которая содержит более 200 мг холестерина на 100 г. Практически весь жир в рыбе состоит из полезных жирных кислот, которые снижают уровень плохого холестерина и благотворно влияют на липидный обмен.
Полезной рыбой для людей с атеросклерозом считают красные сорта. Лучше всего употреблять семгу, форель, кету и другие виды лососевых. Данные морские обитатели значительно снижают уровень холестерина в крови.
Выбирать стоит охлажденную рыбу, поскольку ее свойства и вкусовые характеристики лучше, чем в замороженной. Рыба, которая прошла заморозку, содержит очень много воды. Поэтому придется переплачивать за высокую стоимости за ненужную воду после размораживания рыбы.
В рацион питания можно добавить сардины и салаку. Они имеют очищающие свойства не только в свежей, но и консервированной форме. Наиболее бюджетным вариантом при высоком холестерине является сельдь. Однако не стоит покупать соленые сорта.
Лучше подвергать любую жирную рыбу тепловой обработке в фольге. Благодаря данному способу рыба пропитается своим жиром и по максимуму сохранит полезные качества.
Также можно готовить блюда из минтая, нежирного палтуса и хека. Данные нежирные виды рыб отличаются высокой пользой для людей с высоким уровнем холестерина. Поэтому можно без страха употреблять их регулярно, однако всему есть мера. Несмотря на всю пользу, рыбные блюда нужно употреблять до 200 гр раз в день и не более трех раз в неделю.