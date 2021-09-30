​Как кофе влияет на уровень холестерина

Исследования показали, что кофе может повышать уровень холестерина в сыворотке крови человека. Способы заваривания кофе напрямую влияют на способность напитка повышать холестерин, сообщает Medical News Today.

Нефильтрованный кофе и кофе, приготовленный во френч-прессе значительно повышает уровень холестерина, тогда как растворимый и фильтрованный кофе только незначительно влияет на него.

Риск повышенного уровня холестерина в сыворотке крови также зависит от того, сколько кофе выпивает человек и насколько он чувствителен к кофеину.

Институт научной информации о кофе подтверждает тот факт, что не количество кофеина в кофе, а масла, известные как дитерпены, кафестол и кахвеол , которые содержатся в кофейных зернах, влияют на уровень холестерина.

Ученые отметили, что количество дитерпенов в кофе зависит от способа заваривания.