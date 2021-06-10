Лучшие продукты для укрепления ногтей

Крепкие и красивые ногти – мечта многих женщин. При этом, далеко не каждая знает, что именно можно и нужно делать для здоровья ногтей, сообщает Креатив.

Вовсе не обязательно тратить время и деньги на дорогостоящие процедуры по укреплению и наращиванию: бывает, это еще больше портит ногтевую пластину. Порой достаточно всего лишь скорректировать свой рацион питания, так что давайте разберемся, какие продукты полезны.

Продукты для укрепления ногтей

Лучшие продукты для укрепления и нормального роста ногтей следующие:

Миндальный орех. В миндале содержатся цинк, магний, медь и марганец, а также селен и биотин. Благодаря его регулярному употреблению, здоровье и внешний вид ногтей улучшаются буквально на глазах. Желательно есть орех в сыром виде: термическая обработка разрушает содержащиеся в нем витамины и аминокислоты. Яйца. Куриные яйца богаты биотином, который является «строительным элементом» для волос и ногтей. Яйца лучше покупать фермерские: в них больше витаминов и минералов, чем в яйцах из супермаркетов. Если вы сидите на диете, используйте только белки – поправиться от них практически невозможно. Молочные продукты. Творог, сыр, йогурты – все это содержит большое количество белка, который тоже чрезвычайно важен для роста ногтей и волос. Даже самые дорогие поливитаминные комплексы не смогут «работать», если в организм не будут поступать аминокислоты. Поэтому молочные продукты должны присутствовать в рационе ежедневно. Морепродукты и морская капуста. В рыбе и водорослях содержится витамин Е. Его иногда называют витамином красоты и молодости. Именно он ответственен за состояние кожи, волос, ногтей и даже за функционирование репродуктивной системы.

Причины ломкости ногтей

Состояние ногтей – один из индикаторов здоровья человека. Когда они слоятся и ломаются, несмотря на правильный уход, подобные симптомы могут говорить о следующих заболеваниях:

дисфункции щитовидной железы, например, гипо или гипер продукция ее гормонов;

нарушения всасывания питательных веществ в желудочно-кишечном тракте (болезнь Крона, гастрит, неспецифический язвенный колит);

поражения ногтевых пластин грибком – в этом случае ногти не только медленнее растут, но и меняют свою структуру, утолщаются или становятся хрупкими и ломкими.

Если решить проблему помогло добавление в рацион продуктов, которые полезны для ногтей, то нет повода для беспокойства. Если же ситуация не меняется, не стоит пытаться замаскировать хрупкие ногти при помощи гель-лака. Лучше обратиться к врачу, который определит причину и назначит соответствующее лечение.

Какие продукты стоит исключить из рациона?

Далеко не все продукты полезны для ногтей. Свести к минимуму необходимо:

Фаст-фуд. Еда из ресторанов быстрого питания практически не содержит необходимых человеку полезных веществ, зато много холестерина, красителей и усилителей вкуса. При регулярном употреблении они негативно влияют не только на ногти, но и на кожу, провоцируя появление прыщей и акне. Крепкий кофе. Кофеин способствует ломкости ногтевых пластин, поэтому употребление кофе стоит ограничить двумя-тремя чашками в день. Газированные напитки с высоким содержанием сахара.

Состояние ногтей во многом зависит от нашего питания. Оно должно быть рациональным и сбалансированным. Жесткие диеты, употребление фаст-фуда, гормональный дисбаланс, болезни желудка и кишечника – все это сказывается на здоровье ногтевых пластин. Важно помнить, что укрепление и улучшение вида ногтей возможны лишь в том случае, если будут ликвидированы причины их ломкости.