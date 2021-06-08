Шесть распространенных типов головной боли и как их устранить

Многие люди, описывая головную боль, характеризуют ее как пульсирующую или непрерывную. Однако медики насчитывают более ста типов головной боли, и у каждого из них есть свои особенности. В сегодняшней статье мы расскажем о самых распространенных видах головной боли и способах ее устранения, сообщает Men's Life.

1. Мигрень

Такой вид головной боли бывает у многих людей. Для мигрени характерна пульсирующая боль в одной зоне. Иногда мигрень охватывает несколько зон, а также шею и лицо. Продолжительность боли бывает от нескольких минут до 3-х дней

По мнению экспертов, каждый третий пациент замечает симптомы, предшествующие мигрени: покалывания в голове и теле, тошнота, рвота, слабость мышц, светлые пятна или линии перед глазами. Предвестниками наступления мигрени могут быть такие факторы: стресс, тревожность, громкий шум или яркое освещение, обезвоживание, гормональный дисбаланс.

Облегчить состояние можно, приложив ко лбу прохладный компресс. Также поможет отдых, употребление аспирина или ибупрофена.

2. Головная боль напряжения (тензионного вида)

Боль тензионного типа характеризуется ощущениями сдавливания внутри головы. Чаще всего она возникает в области висков и лба. При этом может повышаться глазное давление, чувствительность кожи головы и верхней части тела. Также усиливается восприимчивость к шуму и свету.

Головная боль напряжения бывает эпизодической или хронической. Ее можно перепутать с мигренью. Однако при ГБН нет тошноты, рвоты и появления пятен перед глазами.

Спровоцировать головную боль напряжения могут такие факторы: повышенная тревожность, стрессы, некачественный сон, искривление осанки, недостаточная физическая активность, перенапряжение глаз. Также повышается вероятность ГБН при громких звуках и обезвоживании организма.

Если такая боль часто возникает, медики рекомендуют бороться не с последствиями, а найти и устранить причину. Следует избегать стрессовых ситуаций, сохранять душевное равновесие, высыпаться и уделять время физической активности.

3. Гипническая головная боль

Это первичный тип головной боли, связанный со сном. Пульсирующая боль появляется, когда человек спит. Ученые предполагают, что гипническая головная боль появляется из-за храпа, когда спящему человеку становится мало кислорода. Если ГГБ появляется довольно часто, рекомендуется обратиться к доктору. После предварительного обследования врач может назначить МРТ, компьютерную томографию или исследование сна в стационарных условиях.

Для устранения болевых ощущений рекомендуется выпить ибупрофен или аспирин. Также можно выпить крепкий кофе, если нет склонности к гипертонии.

4. Кластерная (пучковая) головная боль

Такой вид головной боли сложно спутать с каким-то другим. Болевые ощущения пронизывающие или жгучие. Они охватывают глаза или сосредотачиваются за зрительными органами. Чаще всего пучковая боль возникает в одной стороне головы. Кроме вышеперечисленных симптомов, люди могут ощущать повышенное беспокойство, тревожность, заложенность носа. Могут болеть плечи и шея. Несмотря на интенсивность ощущений, такое состояние неопасно для жизни. Как правило, приступ может длиться от 10 минут до 3-х часов.

Точная причина появления пучковой боли до сих пор неизвестна. Есть лишь предположения о связи с циркадным ритмом. Для устранения симптомов доктор может назначить кортикостероиды, капли в нос с лидокаином, или же вдыхание кислорода в стационарных условиях

5. Головная боль при синусите

Боль возникает во время или после перенесенных острых респираторных вирусных инфекций. Если кроме головной боли ощущается дискомфорт в зоне лба, скул, переносицы, с большой вероятностью доктор может диагностировать синусит. Сопутствующими симптомами могут быть заложенные уши, ринит, отечность лица и повышение температуры тела. Синусит характеризуется воспалительными процессами слизистых околоносовых пазух. Острая форма может означать присоединение бактериальной инфекции. Заниматься самолечением опасно для здоровья. Максимум, что можно сделать, ‒ это выпить обезболивающий препарат и закапать нос сосудосуживающими каплями.

6. Головная боль при физических нагрузках

Это один из самых распространенных видов болевых ощущений, который часто возникает у людей с повышенной физической активностью. Боль может возникнуть после пробежки, прыжков, силовых упражнений. Кроме того, она может появиться во время интимной близости, чихания или сильного кашля. Чаще всего неприятные ощущения проходят в течение часа, но если нагрузка была слишком интенсивной, они могут длиться весь день. Чтобы предотвратить болезненные ощущения, следует делать разминку перед основными нагрузками и не допускать переутомления.

Снять болевой синдром можно с помощью нестероидных противовоспалительных и обезболивающих средств.

К сожалению, от головной боли никто не застрахован, но можно снизить вероятность ее появления с помощью методов, о которых мы рассказали выше. Если патологическое состояние возникает регулярно, а боль выраженная и плохо переносимая, следует обязательно обратиться к доктору для выяснения причин и исключения угрожающих здоровью и жизни состояний.