Шесть распространенных типов головной боли и как их устранить

Шесть распространенных типов головной боли и как их устранить

Многие люди, описывая головную боль, характеризуют ее как пульсирующую или непрерывную. Однако медики насчитывают более ста типов головной боли, и у каждого из них есть свои особенности. В сегодняшней статье мы расскажем о самых распространенных видах головной боли и способах ее устранения, сообщает Men's Life.

1. Мигрень

Такой вид головной боли бывает у многих людей. Для мигрени характерна пульсирующая боль в одной зоне. Иногда мигрень охватывает несколько зон, а также шею и лицо. Продолжительность боли бывает от нескольких минут до 3-х дней

По мнению экспертов, каждый третий пациент замечает симптомы, предшествующие мигрени: покалывания в голове и теле, тошнота, рвота, слабость мышц, светлые пятна или линии перед глазами. Предвестниками наступления мигрени могут быть такие факторы: стресс, тревожность, громкий шум или яркое освещение, обезвоживание, гормональный дисбаланс.

Облегчить состояние можно, приложив ко лбу прохладный компресс. Также поможет отдых, употребление аспирина или ибупрофена.

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2. Головная боль напряжения (тензионного вида)

Боль тензионного типа характеризуется ощущениями сдавливания внутри головы. Чаще всего она возникает в области висков и лба. При этом может повышаться глазное давление, чувствительность кожи головы и верхней части тела. Также усиливается восприимчивость к шуму и свету.

Головная боль напряжения бывает эпизодической или хронической. Ее можно перепутать с мигренью. Однако при ГБН нет тошноты, рвоты и появления пятен перед глазами.

Спровоцировать головную боль напряжения могут такие факторы: повышенная тревожность, стрессы, некачественный сон, искривление осанки, недостаточная физическая активность, перенапряжение глаз. Также повышается вероятность ГБН при громких звуках и обезвоживании организма.

Если такая боль часто возникает, медики рекомендуют бороться не с последствиями, а найти и устранить причину. Следует избегать стрессовых ситуаций, сохранять душевное равновесие, высыпаться и уделять время физической активности.

3. Гипническая головная боль

Это первичный тип головной боли, связанный со сном. Пульсирующая боль появляется, когда человек спит. Ученые предполагают, что гипническая головная боль появляется из-за храпа, когда спящему человеку становится мало кислорода. Если ГГБ появляется довольно часто, рекомендуется обратиться к доктору. После предварительного обследования врач может назначить МРТ, компьютерную томографию или исследование сна в стационарных условиях.

Для устранения болевых ощущений рекомендуется выпить ибупрофен или аспирин. Также можно выпить крепкий кофе, если нет склонности к гипертонии.

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4. Кластерная (пучковая) головная боль

Такой вид головной боли сложно спутать с каким-то другим. Болевые ощущения пронизывающие или жгучие. Они охватывают глаза или сосредотачиваются за зрительными органами. Чаще всего пучковая боль возникает в одной стороне головы. Кроме вышеперечисленных симптомов, люди могут ощущать повышенное беспокойство, тревожность, заложенность носа. Могут болеть плечи и шея. Несмотря на интенсивность ощущений, такое состояние неопасно для жизни. Как правило, приступ может длиться от 10 минут до 3-х часов.

Точная причина появления пучковой боли до сих пор неизвестна. Есть лишь предположения о связи с циркадным ритмом. Для устранения симптомов доктор может назначить кортикостероиды, капли в нос с лидокаином, или же вдыхание кислорода в стационарных условиях

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5. Головная боль при синусите

Боль возникает во время или после перенесенных острых респираторных вирусных инфекций. Если кроме головной боли ощущается дискомфорт в зоне лба, скул, переносицы, с большой вероятностью доктор может диагностировать синусит. Сопутствующими симптомами могут быть заложенные уши, ринит, отечность лица и повышение температуры тела. Синусит характеризуется воспалительными процессами слизистых околоносовых пазух. Острая форма может означать присоединение бактериальной инфекции. Заниматься самолечением опасно для здоровья. Максимум, что можно сделать, ‒ это выпить обезболивающий препарат и закапать нос сосудосуживающими каплями.

6. Головная боль при физических нагрузках

Это один из самых распространенных видов болевых ощущений, который часто возникает у людей с повышенной физической активностью. Боль может возникнуть после пробежки, прыжков, силовых упражнений. Кроме того, она может появиться во время интимной близости, чихания или сильного кашля. Чаще всего неприятные ощущения проходят в течение часа, но если нагрузка была слишком интенсивной, они могут длиться весь день. Чтобы предотвратить болезненные ощущения, следует делать разминку перед основными нагрузками и не допускать переутомления.

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Снять болевой синдром можно с помощью нестероидных противовоспалительных и обезболивающих средств.

К сожалению, от головной боли никто не застрахован, но можно снизить вероятность ее появления с помощью методов, о которых мы рассказали выше. Если патологическое состояние возникает регулярно, а боль выраженная и плохо переносимая, следует обязательно обратиться к доктору для выяснения причин и исключения угрожающих здоровью и жизни состояний.

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