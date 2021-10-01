​Дети или взрослые: кого собаки понимают лучше

Новое исследование ученых из Орегонского университета (США) показало, что взрослых людей собаки понимают лучше, чем детей, сообщает U.S.News.

В рамках исследования ученые провели эксперимент с участием 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет, 83% из которых имели нарушения развития. Каждый ребенок участвовал в исследовании вместе со своей собакой. Цель эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, как хорошо собаки чувствуют детское поведение, насколько они синхронизируются с детьми и взрослыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Cognition.

Исследователи попросили детей пройтись со своими собаками без поводка в пустой комнате, в которой были расставлены цветные конусы.

Результаты эксперимента показали, что поведенческая синхронизация собак с детьми была выше, чем ожидалось, однако полученные показатели были ниже, чем в аналогичных экспериментах с участием взрослых. Например, собаки находились в пределах 1 метра от ребенка около 27% времени, а если рядом был взрослый, то это показатель вырастал до 73%. Собаки начинали идти вместе с детьми в 72% случаев, в то время как со взрослыми животные двигались и останавливались одновременно в 84%.