Невролог рассказал, как справляться с метеозависимостью

По подсчетам ученых, почти половина населения Земли страдает различными заболеваниями, которые обостряются во время изменения погоды. И с возрастом риск стать метеозависимым растет, сообщает Сегодня.

Как бороться с симптомами и что надо делать, чтобы улучшить самочувствие, — рассказала невролог Татьяна Майкова.

Главные симптомы метеозависимости

Изменение температуры и влажности, снижение или повышение атмосферного давления. Все это приводит к колебаниям артериального давления. В этот период человек испытывает проблемы с суставами и дыханием – все это симптомы метеозависимости.

Как бороться с метеозависимостю: основные правила

После сильных морозов в Украине пришла оттепель, а с ней – и обострения хронических заболеваний. К сожалению, универсальной таблетки нет, а вот снизить остроту симптомов всегда возможно.

"Прежде всего, нужно высыпаться. Сон – это тот период жизнедеятельности, когда мы можем синтезировать все необходимые вещества и пакеты энергии. Ложиться следует до 23:00, при этом сон не должен превышать 8-часовую норму", – советует невролог Татьяна Майкова. – Можно употреблять успокаивающие настойки из трав: мяты, мелиссы, ромашки.

В этот период следует избегать обезвоживания. Чем гуще становится кровь, тем медленнее она переносит кислород к клеткам и сильнее являются приступы усталости и боли.

"Если у вас сидячая работа, делайте 10-минутные перерывы, во время которых лучше выйти в коридор, прогуляться, посмотреть, что происходит на улице", – поделилась невролог.

Если вы страдаете от метеозависимости, стоит обратить внимание на свой рацион. Соблюдайте диету с исключением острой и тяжелой пищи, а также с ограничением соли и сахара. Еще один враг в этот период – кофеин. Чаще всего при вялости человек начинает пить кофе или кофеиносодержащие напитки, чтобы якобы взбодриться. Но оказывается, этого вообще не надо делать. Кофеин имеет непродолжительное действие. И после бодрости приходит еще большая усталость. А организму понадобится больше ресурса для восстановления.

"Кофеин оказывает прямое влияние на мозг, сосуды и мышцы", – отмечает эксперт. – Также я бы не советовала интенсивные нагрузки в спортзале, потому что это такая же стимуляция, как при потреблении кофеина.

Любые стимуляции организма в этот период не дают никакой возможности адаптироваться к существующим условиям. Что в дальнейшем будет только ухудшать ситуацию.

Что не нужно делать

Специалисты также советуют не смотреть на прогнозы погоды заранее. Ведь ничего, кроме невроза, это не принесет. Проще знать свои особенности и принимать лекарства только в том случае, когда вам действительно нехорошо, и предварительно посоветовавшись с врачом.