Названы опасные фрукты повышающие уровень сахара в крови

Фрукты очень полезны для здоровья, однако есть те, которые содержат в своем составе большое количество сахара. Если кушать их в больших количествах, то это может негативно отразиться на весе, а также повысит уровень глюкозы (сахара) в крови, сообщает Clutch.

Манго. В этом фрукте содержится большое количество клетчатки и других важных питательных веществ. При этом один спелый фрукт содержит 45 г сахара. Употреблять его следует в очень малых количествах.

Виноград. Виноград имеет множество полезных свойств, однако употреблять его стоит с осторожностью, поскольку в чашке винограда, например, 23 г сахара.

Груша. Многим кажется, что сахара в ней не так много. Но в одной груше среднего размера целых 17 г этого сладкого продукта, как пишет The Health Site.

Екатерина Марченко