Зависимость от социальных сетей: как ее определить и побороть

Интернетзависимость – одно из самых распространенных явлений в последнее десятилетие, сообщает Clutch.ua.

На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественно здоровья назвали признаки зависимости от социальных сетей, а также дали рекомендации о том, как от нее избавиться.

Определить, есть ли у вас зависимость от социальных сетей можно по следующим признакам: