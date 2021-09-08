Зависимость от социальных сетей: как ее определить и побороть
Интернетзависимость – одно из самых распространенных явлений в последнее десятилетие, сообщает Clutch.ua.
На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественно здоровья назвали признаки зависимости от социальных сетей, а также дали рекомендации о том, как от нее избавиться.
Определить, есть ли у вас зависимость от социальных сетей можно по следующим признакам:
- Вы очень раздражены, чувствуете дискомфорт, головную боль, раздражение, когда вы не можете получить доступ к социальным сетям;
- проводите время в социальных сетях в рабочее время, во время встреч, приема пищи, обучение и тому подобное;
- когда вы слышите, что пришло сообщение, то сразу же проверяете свой телефон;
- на протяжение суток вы постоянно отслеживаете свои сообщения для того, чтобы узнать, сколько лайков вы получили, какие комментарии кто оставил;
- когда вы засыпаете и просыпаетесь, то проверяете свои учетные записи на наличие сообщений;
- ваш муж, жена, дети, друзья говорят вам, что вы выглядите слишком отстраненным во время общения и жалуются на то, что вы слишком много времени проводите в онлайне;
- вы замечаете, что соотносите жизненные события с тем, насколько они подходят для загрузки в социальные сети;
- начинаете оценивать свои успехи, основываясь на мнения других людей, которые оценивают ваши сообщения в соцсетях, когда количество «лайков» и положительных комментариев, вы получаете, формирует ваши дальнейшие действия;
- самоуважение и самооценка снижаются, поскольку вы постоянно сравниваете себя с другими людьми.