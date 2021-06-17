Американский врач описал простой способ уснуть

Сотрудник Университета штата Аризоны (США) Эндрю Вейл рассказал, как справиться с бессонницей. На своем сайте он дал несколько советов и поделился одной очень простой, но действенной дыхательной методикой расслабления и снятия стресса. Она работает как естественный транквилизатор для нервной системы, сообщает ДокторПитер.

Многие из нас по разным причинам испытывают проблемы со сном. Хорошая новость в том, что большинство этих проблем легко и естественно можно решить - без использования сильнодействующих препаратов, уверен доктор Эндрю Вейл. Он предложил несколько действенных способов засыпания. Один из них - дыхательное упражнение под названием "4-7-8".

Вот его суть - в течение четырех секунд медленно вдыхайте через нос, затем на семь секунд задерживайте дыхание и за восемь секунд плавно выдыхайте через рот. При этом нужно приложить кончик языка к небу сразу за передними верхними зубами и держать его там на протяжении всего упражнения. Когда будете выдыхать, слегка подожмите губы.

При использовании этой техники обязательно вдох нужно делать тихо через нос, а выдыхать громко, с небольшим свистом, через рот. Выдох всегда длится вдвое дольше, чем вдох. Абсолютное время, которое вы тратите на каждую фазу, не имеет значения. Важно лишь соотношение 4-7-8.

- Это дыхательное упражнение является естественным транквилизатором для нервной системы, - говорит доктор Вейл.

Оно набирает силу с повторением и практикой. Делайте его перед сном, но не более четырех вдохов за один раз в первые недели. Позже, если хотите, вы можете расширить его до восьми вдохов. Если вы чувствуете легкое головокружение, когда впервые дышите таким образом, не беспокойтесь, это пройдет.

Врач рекомендует использовать это дыхательное упражнение не только перед сном, чтобы быстрее уснуть. Помогает оно также при внутреннем напряжении и стрессе и в момент, когда происходит что-то неприятное. Подышите по системе 4-7-8 прежде, чем как-то отреагировать на внезапно случившийся "негатив", и вы заметите, что в вашей жизни многое изменится.