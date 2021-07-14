Основные симптомы аппендицита, которые должны насторожить
Аппендицит – это одно из распространённых заболеваний органов пищеварения, которое лечится хирургическим путем. Это заболевание считается одним из самых опасных, поскольку грозит серьезными последствиями для здоровья, сообщает Clutch.
Болезнь развивается очень быстро и может вызывать осложнения, угрожающие жизни.
Каким основные симптомы указывают на развитие аппендицита?
- Очень сильная боль. Чаще всего аппендицит начинается с боли вокруг пупка, которая затем переходит на нижнюю часть живота справа. Интенсивность боли обычно увеличивается в течение 12 - 18 часов и в конечном итоге становится нестерпимой.
- напряжение мышц в правой подвздошной области при пальпации;
- нарастание болевого синдрома в течение нескольких часов;
- усиление боли при давлении на правую нижнюю часть живота;
- при аппендиците боль усиливается если вы надавив на правую нижнюю часть живота рукой, затем резко уберете руку с живота (симптом Щеткина-Блюмберга);
- боль усиливается при кашле, ходьбе и других резких движениях;
- тошнота;
- рвота;
- потеря аппетита;
- повышение температуры;
- запор или понос;
- вздутие живота, метеоризм.
Чаще всего аппендицит встречается у людей в возрасте от 10 до 30 лет, однако этот вовсе не значит, что он может развиться в другом возрасте. Стандартное лечение аппендицита - хирургическое удаление червеобразного отростка (аппендэктомия).
Когда обращаться к врачу
Если боль в животе настолько сильная, что вы не можете сидеть или найти удобное положение тела - немедленно вызывайте скорую помощь.
Екатерина Марченко