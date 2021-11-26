Почему болит голова с утра, если не выпил кофе

Многие не могут представить свое утро без кофе. Но если по какой-то причине вы не смогли в обычное время насладиться напитком, который подбадривает, у вас могут начаться головные боли. Почему же они появляются, сообщает UkrMedia.

Кофе обладает множеством полезных свойств: для слуха и предстательной железы, снижает уровень стресса и продлевает жизнь. Бодрость, которую мы ощущаем уже после первых глотков, обусловлена горьким вкусом напитка, потому что действовать кофеин начинает только через 30-40 минут. Кроме кофеина, в этом напитке содержится огромное количество различных соединений, которые также стимулируют наш организм.

Однако, кофе вызывает привыкание. Если вы резко перестаете пить кофе, это может вылиться в ряд побочных эффектов, среди которых усталость, раздражительность и снижение концентрации внимания. Самый распространенный симптом отмены кофеина — головные боли. Они, как правило, не сильны, и длятся всего один-два дня, хотя иногда могут затянуться и на неделю.

Такие боли ощущаются, как стянутая вокруг головы тугая лента, и называется головной болью напряжения. Согласно исследованиям, у людей с мигренью отказ от кофе может даже спровоцировать приступ этого заболевания. Одна из версий, почему так происходит, связана с тем, что наш мозг не всегда правильно воспринимает сигналы от рецепторов.

Поэтому, на вид невинная отмена стимулятора, принятие которого уже стало для организма привычкой, может спровоцировать неверное восприятие нервных импульсов нашим мозгом, которое мы ощущаем, как головную боль. Что интересно, такая "ломка" происходит, только если человек совсем отказывается от принятия напитков с кофеином. То есть, даже если вы не смогли сделать себе американо, то небольшая чашечка латте или капучино сможет спасти вас от синдрома отмены.