Чай является любимым напитком большого количества людей. Однако, некоторым придется отказаться от его употребления через отдельные побочные эффекты, сообщает UkrMedia.

При каких проблемах со здоровьем противопоказан чай?

Несмотря на длинный список полезных свойств, в том числе и тонизирующий эффект, чай может по-разному влиять на организм людей. Некоторые генетические особенности могут сделать этот напиток ядом для тела.

Сезон холодов является тем периодом, когда чай пьют чаще. Горячий напиток спасает при морозной погоде. Но специалисты призывают людей, у которых присутствуют проблемы с желудочно-кишечным трактом и часто повышается артериальное давление, не злоупотреблять чаем.

При этом следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев организм хуже переносит черный чай, известный своими тонизирующими свойствами. Больше пользы можно получить, если употреблять зеленый чай, признанный учеными естественным противовоспалительным средством. Однако если у человека воспаленный желудок, оба вида чая могут усугубить симптомы и спровоцировать ухудшение самочувствия.

Помимо прочего, чай может вызвать изжогу и раздражать слизистые пищеварительного тракта. Этой причины должно быть достаточно, чтобы при язве желудка вычеркнуть напиток из ежедневного рациона, особенно в период обострения. При заболеваниях желудка с повышенной кислотностью тоже стоит минимизировать употребление любого чая.

Чай, как и кофе, содержит кофеин. Поэтому после чаепития у людей начинает болеть голова, появляются проблемы в работе нервной системы. Если вы предпочитаете пить крепкий чай, то увеличивается риск столкнуться с учащенным пульсом и повышенной секрецией желудочного сока. Таким образом, чай может навредить гипертоникам и больным атеросклерозом. Кроме этого, злоупотребление напитком приводит к образованию мочекаменной болезни. Причина этого заключается в присутствии в составе чая большого объема солей щавелевой кислоты.