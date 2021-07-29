Употребление кофе влияет на продолжительность жизни - исследование

Недавно было проведено еще одно исследование, в ходе которого удалось установить, что кофе может воздействовать на длительность жизни, сообщает Men's Life.

Представители науки из Швеции выявили, что есть метод заваривания кофе, после которого напиток становится полезным, в частности, он может снижать вероятность появления проблем с сосудами и сердцем. По мнению экспертов, наиболее полезный – фильтрованный кофе.

В исследовании приняло участие более, чем полмиллиона добровольцев (женщин, а также мужчин). Их возраст составлял от 29 до 79 лет. Участники заполнили анкеты, в которых указали, какой именно кофе и в каком ориентировочном количестве они употребляют. Ученые изучили состояние здоровья добровольцев, а также внешние факторы, влияющие на употребление кофе.

Исследование длилось двадцать лет. За это время умер 46 461 участник. Среди них было 12 620 человек, умерших от заболеваний сердца и сосудов. Также было подтверждено 6 202 инфаркта.

По результатам исследования оказалось, что у участников, которые пили фильтрованный качественный кофе, риск преждевременной смерти был ниже на 15% по сравнению с теми, кто такой напиток не употреблял. Также ученые выяснили, что меньше всего была вероятность ранней смерти у людей, которые ежедневно выпивали до 4-х порций фильтрованного питья. Однако напиток, не прошедший фильтрацию, повышает риск умереть преждевременно, особенно среди мужчин старше 60 лет.

Согласно проведенному исследованию, фильтрованный и качественный кофе может увеличить длительность жизни и уменьшить вероятность сердечно-сосудистых проблем.