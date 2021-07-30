Долгое время этот вопрос оставался спорным – насколько полезно и можно ли вообще пить воду перед едой. Диетологи не могли прийти к единому мнению, ведь до недавнего времени не было научного обоснования «за» и «против», сообщает Креатив.

Однако, некоторые исследования, проведенные с участием добровольцев, помогли поставить точку в наболевшем вопросе. Теперь можно с уверенностью говорить о пользе этой меры для тех, кто хочет похудеть. Итак, зачем пить воду перед едой и как правильно это делать?

Распространенное заблуждение

Ранее диетологи полагали, что увеличение суточной нормы потребления жидкости помогает эффективно похудеть. А норма, по устоявшемуся мнению, должна составлять не менее 8-ми стаканов воды. Но это не имело научного доказательства и было всего лишь удобной формулой расчета ежедневной потребности организма в пополнении водного запаса.

Исследователи из Бирмингемского университета попытались обосновать методику, позволяющую похудеть без особых усилий. Для этой цели были привлечены волонтеры из Великобритании, обладавшие избыточным весом и, естественно, мечтавшие похудеть.

Как проходил эксперимент с участием добровольцев

Проверить идею на опыте рассчитывали за 12 недель. Перед началом все участники получили по почте подробное руководство, в котором регламентировались особенности образа жизни в этот период и перечислялись требования по диете.

Добровольцев разделили на 2 группы:

первой группе (41 чел.) дали предписание перед едой пить 0,5 л воды;

у второй группы (43 чел.) было задание перед каждым приемом пищи стараться мысленно вызвать мнимое ощущение сытости — эта мера была направлена не столько на физиологические ограничения для желающих похудеть, сколько на психологические.

Неожиданные результаты

По результатам этого исследования было установлено, что участники, которым следовало пить воду перед едой, сбросили, в среднем, по 4,5 кг лишнего веса. В другой группе успехи были гораздо скромнее – усредненные данные контрольного взвешивания показали, что участникам удалось похудеть всего лишь на 0,8 кг.

Преимущество данного метода заключается в его непревзойденной простоте. Оказывается, что достаточно пить 0,5 л воды перед каждым приемом пищи, чтобы автоматически избавиться от лишнего веса.

Кроме того, если при этом не пренебрегать умеренными физическими нагрузками и правилами здорового питания, то можно похудеть в самые рекордные сроки. Еще одним достоинством методики является ее универсальность – она подходит всем без исключения.

Ключевым условием тестирования было использование водопроводной воды, пригодной для внутреннего потребления. Это значит, что нельзя заменить ее сладкой или минеральной водой, слабоалкогольными напитками, так как на эти виды жидкостей научные выводы не распространяются.

Механизм эффекта не раскрыт, но он работает

Организаторы эксперимента признали, что механизмы эффекта от потребления воды перед едой так и остались нераскрытыми. Серия исследований позволила сделать вывод: если перед едой наполнять желудок субстанцией, не несущей энергетической нагрузки, то это позволит быстрее достигнуть ощущения сытости. Таким способом человеку можно без особых волевых усилий ограничить прием излишних калорий и в скором времени похудеть. Удивительно, сколько пользы способны принести несколько стаканов воды в день, если правильно ее потреблять.

Предварительно опасения ученых заключались в том, что искусственное недоедание вызовет у участников желание прибегнуть к дополнительным перекусам, которые правилами диеты не воспрещались. Однако, основная масса подопечных не испытывала такой необходимости.