Что будет, если есть морковь ежедневно

Овощи полезны – это все знают по умолчанию. Правда, не любые. Картофель, например, диетологи не очень любят за высокий гликемический индекс, а от некоторых фруктов можно поправиться, сообщает Ukr.media.

В моркови тоже немало сахара, поэтому на ночь ее есть не советуют. Но в пользе этого корнеплода врачи не сомневаются.

Это идеальный перекус

Сладковатая морковка легко заменит калорийные фрукты, и не повредит фигуре. На 100 г приходится 41 ккал, из которых:

0,9 г – белки;

0,2 г – жиры;

6,8 г – углеводы.

Сырая морковь в качестве перекуса поможет снизить вес

А все благодаря большому количеству клетчатки, которая даст ощущение сытости надолго. В отличие от фруктов, в моркови не содержится столько сахаров. Для сравнения: в одном яблоке содержится 19 г сахаров, а в моркови – лишь 4,7 г. К тому же, морковь легко переваривается.

Польза для кишечника и работы желудочно-кишечного тракта

Диетологи часто советуют есть морковь, если у вас проблемы и хронические нарушения желудочно-кишечного тракта, запоры. Этот овощ обладает мочегонным и слабительным действием. Кроме этого, морковь помогает нормализовать обмен веществ и пищеварение, восстановить микрофлору кишечника и избавиться от дисбактериоза.

Для снижения холестерина и иммунитета

Любой продукт необходимо есть в меру (шоколад или яблоки). То же самое касается и моркови. В своем исследовании шотландские ученые подтвердили тот факт, что употребление не более 200 г моркови в день в сыром виде в течение трех недель позволит снизить уровень холестерина на 11%.

В составе моркови содержится бета-каротин

Кстати, чем морковь ярче своим цветом, тем больше в ее составе этого вещества, и тем она полезнее. Благодаря бета-каротину, морковь является одним из самых мощных антиоксидантов, обладает противовоспалительным действием для нашего организма, и даже позволит снизить риск развития рака легких на 40%. А для этого достаточно ежедневно употреблять около 1 моркови в день (1,7-2,7 мг). Этот факт подтвердили в своем недавнем исследовании британские ученые.

В составе моркови содержится целая армия полезных веществ и витаминов, дефицит которых может сказаться на внешнем виде:

витамины А, B1, B2, B3, E, K, PP, C, D;

эфирные масла;

калий;

магний;

цинк;

кальций;

йод;

железо;

фосфор;

фолиевая кислота.

Морковь в ежедневном рационе улучшит состояние кожи, ногтей и волос

За счет витамина А и эфирных масел, этот овощ помогает избавиться от акне, и даже разгладить морщины.

Для прочности костей

Благодаря витамину К2, морковь снижает риск развития остеопороза, и повышает плотность костей. К2 помогает наладить обмен веществ в костных тканях, и препятствует вымыванию кальция из костей.

На что стоит обратить внимание

Чтобы лучше усвоились все полезные элементы моркови, ее лучше есть с жирами: миндалем, фундуком, грецким орехом, сыром 10% жирности или жирными сортами рыбы (лосось, скумбрия, семга), а также с красной или черной икрой, авокадо, говядиной. А все потому, что каротиноиды усваиваются исключительно при наличии правильных жиров.

Несмотря на всю пользу моркови, ее нужно с особой осторожностью добавлять в рацион людям с язвой желудка, гастритом с повышенной желудочной кислотностью, острым панкреатитом, с индивидуальной непереносимостью продукта и аллергическими реакциями.