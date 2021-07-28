Как снизить тягу к фаст-фуду

Американские ученые выяснили, что уменьшение уровня стресса помогает снизить тягу к жирной пищи и фаст-фуду, сообщает VestnikKavkaza.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Science Daily.

В исследовании приняли участие 338 женщин, которых ученые обучали эффективным способам борьбы со стрессом, разрешая при этом употреблять привычную еду, в том числе фаст-фуд.

Через 16 недель эксперимента ученые выяснили, что некоторым участницам эксперимента удалось сократили количество употребление жирной пищи и фаст-фуда.

Участницы, у которых отмечалось снижение уровня стресса на 1балл по шкале его измерения, уменьшили употребление фаст-фуда на 7%, по сравнению с теми женщинами, которым не удалось повлиять на уровень стресса с помощью предложенных исследователями методик.