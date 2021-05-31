Какие продукты способны облегчить контроль за уровнем холестерина

По данным Клиники Майо, добавление в рацион этих продуктов способствует мягкому снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП. Повышенный уровень холестерина в крови грозит закупоркой кровеносных артерий, что значительно повышает риски развития сердечных приступов и инсультов, сообщает Ukr.media.

Представители клиники рассказали, какие три продукта могут облегчить контроль за уровнем холестерина в организме.

Овес

Цельное овсяное зерно является прекрасным источником растворимой клетчатки - данный тип пищевых волокон препятствует всасыванию холестерина кишечником. Такой же вид клетчатки содержат фасоль, брюссельская капуста, яблоки.

Миндаль

Продукт отличается высоким содержанием той же клетчатки, а также белка и жирных кислот, улучшающих состояние сосудистой ткани. Согласно имеющимся данным, ежедневное потребление горстки миндаля в течение трех месяцев дает эффект ощутимого снижения уровня холестерина - ЛПНП в крови. Ученые отмечают, что 30 граммов орехов в день способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, риска инсульта - на 46%.

Авокадо

Одно из преимуществ данного продукта - большое количество мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК). Именно эти кислоты содержатся в составе основных продуктов известной средиземноморской диеты, рекомендованной для оздоровления сердечно-сосудистой системы. По словам экспертов, естественный контроль холестерина в организме существенно улучшается, если большая часть насыщенных жиров в рационе человека заменяется на МНЖК. Диетолог Хелен Бонд констатировала, что ежедневное добавление авокадо в меню может помочь улучшить уровень холестерина ЛПНП у пациентов с избыточным весом или ожирением.