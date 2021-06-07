Четыре самых невыносимых знака Зодиака среди женщин

Женщина принято считать натурами скандальными. Но, оказывается, любительницы громких ссор рождаются в период правления на зодиакальном небосклоне четырех знаков Зодиака, сообщает Today.ua .

Узнайте, кого звезды наградили невыносимым характером?

Овен

Женщина-Овен не умеет жить в тихой и спокойной обстановке, время от времени ей нужен драйв. Ради него представительница этого знака Зодиака провоцирует выяснения отношений на ровном месте. Когда пар удалось спустить, она тут же превращается в милую кошечку.

Близнецы

Женщины, родившиеся под знаком Зодиака Близнецы, выходят из себя, если кто-то поступает не так, как им хотелось бы. Если же близкий человек допустил ошибку, то дама-Близнецы может тут же закатить громкий скандал с нравоучениями и упреками.

Лев

Львицы в принципе обожают быть в центре внимания, если для этого нужно закатить ссору с битьем посуды, что ж, она это сделает с превеликим удовольствием. Женщина-Лев может ужиться только с сильным и волевым мужчиной.

Скорпион

С самого детства барышни, родившиеся под этим знаком Зодиака, отличаются от своих сверстниц тяжелым характером. С возрастом тенденция только усиливается. Чем старше дама-Скорпион, тем скандальнее и требовательнее она становится к родным и близким.