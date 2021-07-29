Какой вид чая лучше всего подходит для утра

Какой вид чая лучше всего подходит для утра

Большинство людей считают завтрак главным приемом пищи. Ведь именно пища, принятая утром, имеет важное влияние на работоспособность и общее самочувствие человека. Важное значение при этом имеют виды напитков, которые человек пьет утром, пишет Марина Семениченко, Ukr.media.

Сегодня речь пойдет о любимом многими людьми напитке чае. Кроме черного и зеленого чая, эксперты рекомендуют обратить свое внимание на травяной напиток, в составе которого есть многолетнее злаковое растение под названием лемонграсс. Именно в этом напитке, по данным ученых, содержится ряд компонентов, обладающих противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Последние исследования показали, что употребление данного травяного чая оказывает положительное влияние на работу головного мозга. Ученые считают, что в будущем это растение может быть использовано для восстановления умственных способностей у человека.

Наличие большого количества пищевых волокон в составе этого растения делает ее крайне полезным для людей, имеющих проблемы с пищеварением. Этот природный пробиотик способствует восстановлению «хороших» бактерий в толстом кишечнике, избавляя человека от таких неприятных симптомов, как газообразование и запор. По данным некоторых исследований, лемонграсс показал достаточно высокую эффективность в отношении таких патогенов как сальмонелла и кишечная палочка.

Также соединения, содержащиеся в составе этого растения, способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивают организм калием. Эти данные могут стать полезными для людей, имеющих проблемы с давлением.

Специалисты допускают употребление более чем одной чашки этого напитка в день, при условии, что человек не чувствует дискомфорта после его употребления.

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