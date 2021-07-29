Какой вид чая лучше всего подходит для утра

Большинство людей считают завтрак главным приемом пищи. Ведь именно пища, принятая утром, имеет важное влияние на работоспособность и общее самочувствие человека. Важное значение при этом имеют виды напитков, которые человек пьет утром, пишет Марина Семениченко, Ukr.media.

Сегодня речь пойдет о любимом многими людьми напитке чае. Кроме черного и зеленого чая, эксперты рекомендуют обратить свое внимание на травяной напиток, в составе которого есть многолетнее злаковое растение под названием лемонграсс. Именно в этом напитке, по данным ученых, содержится ряд компонентов, обладающих противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Последние исследования показали, что употребление данного травяного чая оказывает положительное влияние на работу головного мозга. Ученые считают, что в будущем это растение может быть использовано для восстановления умственных способностей у человека.

Наличие большого количества пищевых волокон в составе этого растения делает ее крайне полезным для людей, имеющих проблемы с пищеварением. Этот природный пробиотик способствует восстановлению «хороших» бактерий в толстом кишечнике, избавляя человека от таких неприятных симптомов, как газообразование и запор. По данным некоторых исследований, лемонграсс показал достаточно высокую эффективность в отношении таких патогенов как сальмонелла и кишечная палочка.

Также соединения, содержащиеся в составе этого растения, способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивают организм калием. Эти данные могут стать полезными для людей, имеющих проблемы с давлением.

Специалисты допускают употребление более чем одной чашки этого напитка в день, при условии, что человек не чувствует дискомфорта после его употребления.