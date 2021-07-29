Дефицит йода: суточная доза и в каких продуктах содержится

Дефицит йода: суточная доза и в каких продуктах содержится
Фото: Pixabay

По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это также распространенное явление в Украине, сообщает Обозреватель.

Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.

Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному⠀весу.⁣⁣⠀

Созревает вопрос. Сколько же йода нужно ⠀⁣⁣⠀

Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни.⁣⁣⠀

Суточное количество зависит от возраста:

  • 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,⁣⁣⠀
  • для взрослых - 150 мкг йода в день,
  • беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг / сутки этого элемента.⁣⁣⠀

Основные источники йода:⁣⁣⠀

  • водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.⁣⁣⠀
  • морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;
  • рыбий жир и морские моллюски.⁣⁣⠀⠀

Йод содержится и в других продуктах, таких как:⁣⁣⠀

  • красное мясо,⁣⁣⠀
  • яйца,⁣⁣⠀
  • молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),⁣⁣⠀
  • овощи и фрукты. ⠀⁣⁣⠀

Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⁣⁣⠀

Регулярно включайте эти продукты в свой рацион.⁣⁣⠀

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