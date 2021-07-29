Дефицит йода: суточная доза и в каких продуктах содержится
По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это также распространенное явление в Украине, сообщает Обозреватель.
Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.
Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному⠀весу.⠀
Созревает вопрос. Сколько же йода нужно ⠀⠀
Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни.⠀
Суточное количество зависит от возраста:
- 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,⠀
- для взрослых - 150 мкг йода в день,
- беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг / сутки этого элемента.⠀
Основные источники йода:⠀
- водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.⠀
- морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;
- рыбий жир и морские моллюски.⠀⠀
Йод содержится и в других продуктах, таких как:⠀
- красное мясо,⠀
- яйца,⠀
- молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),⠀
- овощи и фрукты. ⠀⠀
Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⠀
Регулярно включайте эти продукты в свой рацион.⠀