Лучшие руководители по знаку Зодиака

Астрологи считают, что Овны и Козероги — лучшие руководители, сообщает УНИАН.

Овен

Этот знак очень харизматичный, творческий, и у него есть энтузиазм. При этом, он обладает лидерскими качествами. Он вынуждает своих сотрудников отдаваться работе на все сто процентов. Но некоторые его высказывания могут быть достаточно унизительными.

Козерог

Это доминанты, которые любят порядок и дисциплину. При этом, они всегда готовы прийти на помощь. Также Козероги уверены в том, что никто не сможет их заменить. А еще они мотивируют своих сотрудников повышением зарплаты.