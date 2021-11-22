Какой вред мяты для мужского организма

Мята – пахучее лекарственное травянистое растение с простыми стеблями и ярко-зелёными листьями, напоминающими листья крапивы. Мята с детства знакома каждому. Наземная часть растения содержит большое количество эфирного масла, основным составляющим которого является ментол, сообщает xCook.info.

Некоторый вред мята может нанести мужскому организму. Растение уменьшает количество тестостерона в крови и понижает возбудимость у мужчины, делая его спокойным.

Кроме того, мята в больших количествах вредна мужчинам из-за содержащихся в ней женских гормонов. Постоянное употребление мятного напитка может привести к увеличению груди, уменьшению роста волос на теле и к округлению форм.

Трава в любом виде не желательна для мужчин:

Планирующих отцовство. Под ее влиянием сперматозоиды становятся менее активными.

Садящихся за руль. Успокаивающий эффект замедляет реакции, снижает внимание.

Работающих на станках, механизмах с высокой опасностью — по той же причине.

Имеющих в анамнезе варикозное расширение вен. Растение расслабляет сосуды, что вызывает прогрессирование болезни.

Противопоказанием может быть гипотония, индивидуальная непереносимость мяты. Есть отдельная категория мужчин, которых начинает тошнить от выпитого чая из ароматной травы. Нужно ориентироваться на свое самочувствие. Противопоказан мятный чай людям, страдающим хронической изжогой.

С осторожностью мятные настои нужно употреблять беременным женщинам: растение может повлиять на формирования плода, особенно, если это мальчик. Детям заваривать концентрированный мятный чай тоже нежелательно.