Ученые определили лучший вид спорта для долголетия

Для улучшения самочувствия и поддержания организма в тонусе, нужно регулярно заниматься физической активностью. Ученые из Копенгагенского университета даже определили виды спорта, которые способствуют долголетию, пишет Светлана Шкурупий, Комментарии.

Автор исследования Питер Шнор вместе со своей командой выяснил, что лучше всего заниматься футболом, плаванием, бегом трусцой, большим теннисом и бадминтоном. Для участия в своем исследовании они пригласили более 8 тысяч человек, за показателями здоровья которых ученые наблюдали 25 лет.

Оказалось, что люди, которые любят играть в большой теннис, могут прожить на 10 лет больше, по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Поклонники бадминтона — на 6 лет больше, футбола — почти на 5 лет, велоспорта — почти на 4 года, плавания — на 3,4 года, бега трусцой - на 3,2 года и художественной гимнастики — на 3 года. Исследователи отметили, что спорт благоприятно влияет на работу всего организма, поэтому его различные виды связаны с увеличением продолжительности жизни.

Также эксперты заявили, что регулярная физическая активность на 50% снижает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, онкологии, сахарного диабета и других недугов. Кроме этого, спорт положительно действует на нервную систему человека, улучшает настроение, повышает самооценку и уровень энергии.