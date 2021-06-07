Пять признаков того, что ваш Viber прослушивают

В сети неоднократно сообщается об утечках конфиденциальной информации в интернете. Чаще всего, происходит это из-за халатности сервисов, которыми пользуются миллионы пользователей, сообщает ITsider.

Как бы там ни было, но к таким сервисам относятся социальные сети и мессенджеры, которые так популярны в Украине, а именно Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook. Сейчас же, украинцам назвали 5 признаков того, что их Viber прослушивают.

1. Первым признаком обычно является быстрая разрядка аккумулятора. Это вполне очевидно, поскольку для прослушки и передачи полученной информации используются ресурсы смартфона.

Это не стоит принимать во внимание, когда ваш смартфон разряжается при активном пользовании. Нас интересуют только случаи, когда смартфон не используется, а аккумулятор разряжается.

2. Если во время разговора с другими абонентами начинают появляться различные препятствия и лишние звуки между вами и вашим собеседником. Если вы просто слышите себя, то ничего страшного, такое бывает довольно часто.

3. Ваш телефон начал вести себя странно. В большинстве случаев это проявляется в частом перезагрузке, блокировании-разблокировании экрана, отключении подсветки и подобных неполадок, которые обычно не появляются на смартфоне. Если такое происходит, попробуйте проверить смартфон на наличие вредоносных приложений, или приложений, которые вы не устанавливали и не используете.

4. Возможны случаи, что после пополнения собственного счета, с него была списана большая сумма. Если такое произошло, немедленно свяжитесь со своим оператором и выясните почему произошло списание и кто за него в ответе.

5. Последний и самый распространенный признак - спам. Так, если ваши друзья, родственники или знакомые начинают получать широкий спам от вашего имени, то велика вероятность, что мошенники дистанционно завладели вашим смартфоном.

Если вы заметили, что с вашим смартфоном что то не так, прежде всего стоит проверить его с помощью антивирусных программ. Если антивирусные программы ничего не нашли, проведите обзор смартфона самостоятельно. Под ваше внимание должны попасть все приложения, которые вы не устанавливали и не видели их раньше в смартфоне.

Также рекомендуется связаться со своим оператором, для того, чтобы он сообщил вам, осуществляются ли переадресации с вашего номера на какой-то другой. Если такое происходит, то необходимо их всех отключить.