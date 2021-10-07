Медики назвали лучшие пищевые привычки для здорового сердца

Чтобы сердце работало, как мотор до самых седин, а сосуды оставались чистыми – питайтесь по средиземноморской диете. Этот тип питания довольно популярен, и вот опять медики подтвердили, что лучшего рациона для здоровья сердца и сосудов не найти, сообщает Сегодня.

Средиземноморская диета – это, в том числе морепродукты

Преимущества такой диеты давно оценили жители стран Средиземноморья: продолжительность жизни у них выше, а смертность от болезней сердца и сосудов – меньше, чем у восточно европейцев, северных европейцев и американцев. Участники исследования – люди с атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми патологиями питались по средиземноморской диете 3 месяца. И уже за столь короткий период уровень холестерина, который ведет к закупориванию сосудов, у них стал гораздо ниже.

Средиземноморская диета в основном состоит из растительных продуктов, при этом не исключаются мясо, рыба, море и молочные продукты. Диета базируется не на рекомендациях по отслеживанию ежедневного количества жиров, белков и углеводов и не на калорийности рациона. А на частоте употребления определенных групп продуктов за разные интервалы времени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

Основные принципы средиземноморской диеты таковы: