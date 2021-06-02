Как раскрыть вкус и аромат кофе: советы

Для каждого он свой. Для кого-то исключительно утренний, кому-то он нужен, чтобы успокоиться, а кто-то пьет кофе, потому что иначе никак, сообщает Сегодня.

Предпочтений в кофе множество, как и специй, которые помогут раскрыть его вкус и аромат. Или наоборот – полностью это все уничтожить. Эксперт Андрей Чуковский поделится своим опытом по поводу того, что нужно кофе и вам, чтобы раскрыть его сполна, а вам – подарить наслаждение.

Итак, что раскроет вкус и аромат кофе?

Подбирая ингредиенты к кофе, всегда стоит обращать внимание на аромат. Их запахи должны быть не менее и не более яркими, чем у кофе.

Кардамон и корица – важно помнить, что эти два ингредиента имеют достаточно мощный аромат – поэтому добавляя их в кофе, нужно быть очень осторожным, чтобы их запах не доминировал.

Какой же аромат нравится всему человечеству так же сильно, как и кофе? Конечно же – шоколад. Но если аромат шоколада достаточно гармоничен с кофе, то вкус его может нахально спрятать кофейность напитка.

Ваниль, бобы тонка, ваниль – своими нотами замечательно украсят напиток.

К этому списку ароматов легко добавлю миндаль, гвоздику... Список подходящих запахов можно продолжать можжевельником, розмарином и имбирем...