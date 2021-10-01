Какой овощной сок поможет укрепить здоровье за 10 дней

Исследователи заявили, что свекольный сок — источник витаминов, органических и минеральных соединений, которые благоприятно сказываются на работе всего организма и помогают укрепить здоровье буквально за 10 дней, сообщает Комментарии.

Специалисты отметили, что в свекольном соке фактически содержится вся польза свежего овоща, но он более концентрирован и легче усваивается организмом. Напиток богат на витамин С, калий, магний, цинк. В его составе много железа — элемента, необходимого для полноценного кроветворения, профилактики анемии, повышения уровня глюкозы в крови и нормализации давления. Ученые из Эксетерского университета (Англия) провели эксперимент, для участия в котором пригласили 26 человек в возрасте от 70 до 80 лет.

Добровольцы в течение 10 дней два раза в сутки употребляли свекольный сок. Результаты исследования показали, что этот овощной напиток положительно действует на здоровье сердечно-сосудистой системы и работу мозга. С его помощью в организме значительно снижался уровень вредных микроорганизмов, вызывающих воспалительные процессы. Автор исследования Анни Ванхатало отметила, что добавление в рацион свекольного сока способно всего за 10 дней изменить микробиом кишечника в лучшую сторону. Кишечник не зря называют "органом долголетия", ведь от его работы зависит и физическое, и эмоциональное здоровье человека.