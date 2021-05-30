Ученые обсуждают гипотезу о происхождении человека из звездной пыли

Ученые из Соединенных Штатов Америки рассматривают экзотическую гипотезу происхождения человека из звездной пыли. Доказать или опровергнуть гипотезу пытаются сотрудники Университета Мичигана, сообщает Planet today.

Считается, что основная часть углерода, который есть на Земле, появилась из межзвездного космического пространства. Это указывает на то, что в межзвездной среде до сих пор сохраняются значительные объемы этого элемента, из которого формируются новые планетные миры.

"Предполагается, что возникновение углеродного "слоя" на Земле произошло после формирования так называемого протопланетного диска. Модель конденсации вещества, рассматриваемая современной наукой, указывает на то, что при образовании Солнца большая часть элементов испарилась, но при охлаждении диска произошла конденсация определенных газов", — говорят американские ученые.

Углерод, запасы которого возникли в недрах формирующейся Земли, стал основой первых "строительных блоков", из которых произошла жизнь на нашей планете. Если рассматривать гипотезу о возникновении жизни на нашей планете из межзвездного вещества в этом ключе, то она вполне имеет право на существование — отмечают ученые, добавляя, что простейший полициклический ароматический углеводород может формироваться в космической среде.