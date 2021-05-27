Как выбрать обои для прихожей: идеи дизайна 2021

Прихожая имеет очень большое значение. Она формирует первое впечатление от квартиры, она выступает связующим звеном между внешним миром и вашей «крепостью, сообщает Дела домашние.

В ее оформлении важно придерживаться нескольких очень важных правил.

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