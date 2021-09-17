Учащенный пульс назван симптомом трех опасных заболеваний

Учащенный пульс назван симптомом трех опасных заболеваний

Постоянный высокий пульс может указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем, сообщает Российская газета.

Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, нормальный пульс для здорового человека составляет от 60 до 80 ударов в минуту в состоянии покоя. Но если этот показатель все время держится около ста ударов в минуту, необходимо выяснять причину.

По словам эксперта, классической "причиной номер один" могут являться проблемы с щитовидкой, поэтому нужно сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

Также постоянно высокий пульс может объясняться анемией. В этом случае органам не хватает кислорода, а учащенное сердцебиение насыщает им кровь. Также на показатели пульса влияют стрессовые факторы и тахикардия. За консультацией по здоровью необходимо обратиться к врачу.

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