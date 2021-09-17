Учащенный пульс назван симптомом трех опасных заболеваний

Постоянный высокий пульс может указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем, сообщает Российская газета.

Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, нормальный пульс для здорового человека составляет от 60 до 80 ударов в минуту в состоянии покоя. Но если этот показатель все время держится около ста ударов в минуту, необходимо выяснять причину.

По словам эксперта, классической "причиной номер один" могут являться проблемы с щитовидкой, поэтому нужно сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

Также постоянно высокий пульс может объясняться анемией. В этом случае органам не хватает кислорода, а учащенное сердцебиение насыщает им кровь. Также на показатели пульса влияют стрессовые факторы и тахикардия. За консультацией по здоровью необходимо обратиться к врачу.