Корица: как выбрать настоящую и отличить от опасной подделки

Сегодня эта специя – полноправный компонент ароматных блюд и напитков, некоторых лекарственных средств, а также это нежный, теплый и естественный ароматизатор помещений, сообщает Produkt-pitaniya.

То, в что магазинах называют корицей, не всегда является таковой. Самые полезные и ароматные виды корицы выращивают на Цейлоне. Часто за корицу выдают кассию («индонезийская корица»), это кора другого сорта коричного дерева, культивируемого в Китае и Индонезии, кассия обладает несколько иными свойствами. Чтобы получить качественную корицу, выбираются побеги коричника 2-3 лет, и срезается самый тонкий внутренний слой коры.

Кассия готовится из цельных кусков коры 7-10 летних деревьев и вполне успешно заменяет корицу во многих случаях, однако эта пряность содержит в 100 раз больше вредного для здоровья человека вещества – кумарина, вызывающего головные боли и даже гепатит, это вещество используется в качестве крысиного яда. В 1 кг благородной корицы содержание кумарина составляет около 0.02 г, в кассии – 2 г.

Как отличить настоящую корицу от кассии

1. В молотом виде чаще всего продается не высокосортная ценная пряность, а кассия или другая низкосортная корица. Если вам нужна хорошая пряность, проверяйте страну-производитель: отдать предпочтение нужно корице, привезенной с Цейлона.

2. Истинная корица дороже по стоимости, на упаковке может стоять пометка «Cinnamomum zeylonicum». Кассию иногда маркируют как «Cinnamomum aromaticum».

3. Запах истинной корицы мягче и благороднее – мягкий, теплый, сладкий. Кассия пахнет слабее, но грубее и слаще.

4. Что касается корицы в палочках, благородная пряность высокого сорта имеет нежный равномерный светло-коричневый окрас, цвет кассии не одинаковый внутри и снаружи и имеет красновато-бурый или серо-коричневый оттенок. Палочки настоящей корицы всегда подкручиваются с обоих концов, формируя «рожки барана», палочки кассии могут быть слабо изогнуты или не закручены вовсе.

5. Срез коричного дерева более тонкий, толщина срезов лучших сортов сравнима с толщиной бумажного листа. Корица легко измельчается, отличается хрупкостью, а кассия крепче, толще (3-10 мм), грубее и разламывается волокнами.

6. Можно проверить качество пряности дома. Для этого капните на палочку или горку порошка корицы йода – кассия станет при таком взаимодействии темно-синей, а истинная корица слегка посинеет.