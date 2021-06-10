Десять причин потемнения зубной эмали

Перед выбором способа отбеливания важно узнать, почему возникла проблема с зубами. Домашние рецепты и пасты не справятся с тяжелыми патологиями или болезнями. Поэтому перед процедурой посетите врача для консультации и осмотра, сообщает Econet.

1. Несоблюдение гигиены

Первая и основная причина потемнения эмали – нежелание соблюдать элементарные правила гигиены ротовой полости. На поверхности остаются частички налета, на который оседают бактерии. Он становится более плотным, постепенно превращается в отложения зубного камня.

2. Курение

Табак содержит множество токсинов, ядов и соединений, которые въедаются в поверхность зуба. При курении улыбка приобретает характерный желтый цвет, который со временем превращается в грязно-коричневый. Смолы невозможно убрать при чистке зубной пастой.

3. Кариес

При заболевании возникает порча и гниение дентина, расположенного под слоем эмали. Ткани зуба меняют оттенок, приобретая серый или черный цвет. Кариес возникает при недостатке гигиены, генетической предрасположенности или излишней любви к сладостям. При отсутствии лечения легко потерять поврежденный зуб.

4. Пристрастие к кофе

Крепкий чай или ароматный кофе содержат танины, которые являются натуральными красителями. Они задерживаются на зубах, остаются в порах, меняя оттенок эмали на более темный. Такими же красящими свойствами обладают красные вина, некоторые ягоды и соки. Соблюдайте осторожность и со сладостями, в которые добавлены яркие пигменты.

5. Ошибки при лечении зубов

Некоторые дантисты, желая удешевить стоимость услуг, используют некачественные материалы. Такие пломбы окисляются под воздействием слюны, придавая эмали специфический серый оттенок. К тому же, они меняют состав микрофлоры, вызывают воспаление десен, гингивит и пародонтоз.

6. Повреждение пульпы

За питание и жизнеспособность зубов отвечает сосудисто-нервный пучок, расположенный под слоем дентина. При кариесе или болезнях десен его поражают бактерии, начинается гниение и отмирание тканей. Результатом становится потемнение моляра изнутри, которое невозможно убрать отбеливанием.

7. Флюороз

При постоянном употреблении воды с большим количеством фтора происходит повреждение эмали, на поверхности образуются ярко-белые или серые пятна. По структуре они напоминают зубной камень, поэтому не удаляются при чистке щеткой.

8. Побочное действие препаратов

Существует несколько лекарств, после употребления которых на зубах появляются потемнения. К примеру, черные полосы и пятна покрывают эмаль после лечения анемии и приема железосодержащих препаратов. Подобная реакция встречается на антибиотики тетрациклиновой группы.

9. Наследственные факторы

У ряда пациентов темная и серая эмаль – врожденная патология, передающаяся в семье по наследству. Единственный способ получить белоснежную улыбку – установка виниров или люминиров.

10. Возраст

При старении меняется структура костной ткани. Она становится более хрупкой, замедляется процесс регенерации, отмирают нервные окончания. Не получая полноценное питание, эмаль трескается, накапливая пищевой налет.