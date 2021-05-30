Польза листового салата для организма

Салат – достаточно популярный продукт питания. На сегодняшний день существует большое количество видов салата, которые отличаются по форме, цвету и вкусу. Самое главное при выборе салата – это его свежесть, сообщает xCook.info.

Польза салата заключается в наличии различных веществ, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. В его состав входит большое количество фолиевой кислоты, которая нужна для нормальной работы кишечника, а еще она выводит «плохой» холестерин. Также она участвует в процессе кроветворения и улучшает деятельность нервной системы. Фолиевая кислота важна для беременных женщин.

В состав салата входит витамин А, необходимый для кожи и зрения, а также витамины группы В, отвечающие за деятельность нервной системы. В большом количестве в таких растениях содержится кальций, являющийся основным строительным материалом для костной ткани, а также он необходим для крови и снимает отечность организма. Есть в нем и магний, который важен для сердечной мышцы и для клеточной структуры. В салате есть лактуцин – вещество, которое нормализует деятельность нервной системы и противостоит отложению солей в организме.

Сок салата положительно сказывается на состоянии кожи и волос. Кроме этого, он помогает избавиться от бессонницы. В состав салата входит аскорбиновая кислота, которая увеличивает защитные функции организма и принимает участие во многих важных процессах. Благодаря наличию калия, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы.